La Radeon RX 9060 XT d'AMD est censée être la carte la plus rapide de sa catégorie de prix

Kevin Hofer Traduction: traduction automatique 21/5/2025

Avec la Radeon RX 9060 XT, AMD présente la troisième carte de la série Radeon 9000 au Computex. Elle est proposée en deux variantes de mémoire - 8 et 16 gigaoctets - et doit permettre de jouer en 1080p avec un maximum de détails, même en ray tracing. Le 5 juin, il s'agit

En moyenne, la RX 9060 XT 16 Go offrirait 6 pour cent d'images supplémentaires par seconde par rapport à la RTX 5060 Ti 8 Go. À première vue, cela semble être une comparaison de pommes et de poires en raison de la différence de mémoire. AMD la justifie par le prix : le prix de vente conseillé de la carte est de 349 dollars, soit 30 dollars de moins que la RTX 5060 Ti 8 Go. Il faudra attendre les essais indépendants des cartes, dont la sortie est prévue le 5 juin, pour savoir si cette comparaison est réaliste

Sur plus de 40 jeux, la RX 9060 XT 16 Go serait en moyenne six pour cent plus performante que la RTX 5060 Ti 8 Go.

Source : AMD

Pour la version avec 8 gigaoctets de mémoire, le prix de vente conseillé est de 299 dollars US. Les prix en CHF et en euros ne sont pas encore connus.

Nouvelle puce plus économique

Comme pour ses grandes sœurs RX 9070 et RX 9070 XT, l'architecture RDNA4 est utilisée. Sur le GPU Navi 44, 32 multiprocesseurs de shaders sont actifs, ce qui donne 2048 cœurs de calcul de shaders. Son prédécesseur, le RX 7600, en compte autant.

C'est surtout la fréquence de boost qui devrait permettre de gagner près de 20 pour cent de puissance de calcul : AMD parle de 3,13, GHz, ce qui est sacrément élevé. La nouvelle puce est toutefois un peu plus économe : la fourchette des modèles de 8 et 16 gigaoctets s'étend de 150 à 182 watts. C'est environ 10 watts de moins que ses prédécesseurs. Pour la mémoire graphique, AMD continue de miser sur les composants GDDR6.

FSR 4 arrive en même temps

Le 5 juin, FSR 4 devrait également être disponible. Il s'agit de la technologie d'upscaling d'AMD. FSR 4 introduit un nouvel algorithme basé sur l'IA et l'apprentissage automatique. Celui-ci est censé être plus précis que son prédécesseur et améliorer considérablement la qualité d'image pour chaque préréglage de performance. Lors de sa sortie, plus de 60 titres devraient prendre en charge cette fonctionnalité.

Avec Project Redstone, Frame Generation devrait également être possible avec FSR 4.

Source : AMD

En outre, le constructeur a annoncé le Project Redstone, qui devrait apporter de nouvelles améliorations, notamment en matière de ray tracing. Parmi elles, Frame Generation, qui permet à l'IA de calculer des images intermédiaires, ce qui se traduit par plus de FPS. AMD veut ainsi rattraper les DLSS 3.5 et DLSS 4 de Nvidia. L'objectif est d'atteindre cet objectif au second semestre 2025.

Disponibilité dans notre entrepôt: Actuellement, nous n'avons pas encore d'informations sur la disponibilité des cartes en stock chez nous à temps pour le lancement le 5 juin. Cependant, comme d'habitude avec les nouvelles cartes graphiques, vous devez vous attendre à une disponibilité limitée lors du lancement.

Photo d’en-tête : AMD

