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La prochaine Xbox serait dépourvue de lecteur de disque

Martin Jud Traduction : traduction automatique 2/7/2026

Selon certaines informations, la prochaine Xbox devrait sortir sans lecteur de disques. Afin que les jeux physiques de la génération précédente achetés puissent tout de même fonctionner, une numérisation devrait permettre de remédier à ce problème.

Après que a été annoncé que Sony ne produirait plus de disques de jeux physiques à partir de janvier 2028, des indices concernant l’avenir des jeux physiques sur Xbox ont fait surface. Microsoft se préparerait également à un avenir entièrement numérique. Ainsi, rapporte par exemple Windows Central que la Xbox de nouvelle génération, dont le nom de code est Project Helix, ne disposera pas de lecteur de disques, selon des sources internes.

Les jeux achetés en version physique devraient néanmoins continuer à fonctionner sur cette console. Du moins, si l’on en croit d’autres articles, notamment celui de The Verge, qui évoquent la numérisation des disques Xbox. Afin d’éviter d’abandonner complètement les disques de jeux, des initiés affirment que des employés de Microsoft auraient commencé à tester une fonctionnalité de conversion « disque vers numérique ». En effet, dès le mois de mai, des des indices concernant «Disc2Digital», il y a de fortes chances que cette information soit avérée.

Cette fonctionnalité « du disque au numérique » ne fonctionnerait qu’avec les supports physiques de la Xbox One et de la Xbox Series X. Toute personne insérant un disque et installant le jeu obtiendrait automatiquement une licence numérique. Le jeu resterait toutefois jouable à partir du disque. La licence numérique est perdue dès que le jeu est prêté ou vendu, ou encore inséré dans une autre Xbox. Si la future Xbox devait effectivement être dépourvue de lecteur de disque, la numérisation devrait bien sûr être effectuée à l'aide d'une console de la génération précédente.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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