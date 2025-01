La première fusée lourde de Jeff Bezos, "New Glenn", doit être lancée le 16 janvier vers 7 heures du matin

Pour la société spatiale de Jeff Bezos, Blue Origins, les jours s'annoncent passionnants : sa nouvelle fusée "New Glenn" lance sa première mission de fret. Elle doit gagner ses galons en orbite terrestre moyenne pour de futurs vols de fret pour le ministère américain de la Défense.

Les milliardaires et leurs fusées : La société Space X d'Elon Musk effectue depuis longtemps des missions spatiales avec succès. Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, est encore un peu à la traîne avec son entreprise Blue Origin, mais il veut maintenant suivre avec la fusée lourde "New Glenn". Avec cette première mission de la fusée, appelée NG-1, Blue Origin veut s'assurer l'autorisation de vols futurs pour le ministère de la Défense américain et donc des contrats lucratifs.

Le lancement de "New Glenn" était initialement prévu pour le 10 janvier, mais il a été reporté à plusieurs reprises en raison de conditions météorologiques défavorables. Une nouvelle occasion devrait maintenant se présenter le 16 janvier au petit matin. Blue Origin a annoncé sur X qu'une fenêtre de lancement de trois heures s'ouvrira à 6 heures UTC. En Europe centrale, cela signifie 7 heures du matin. Durant ces trois heures, "New Glenn" pourrait décoller si la météo le permet et si aucun problème technique ne survient. Blue Origin donnera des informations à ce sujet sur X. Un livestream devrait être disponible sur le site web de l'entreprise ainsi que sur YouTube.

Profil de mission de NG-1

"New Glenn" est le deuxième vaisseau spatial de Blue Origin et a été conçu pour transporter des charges particulièrement lourdes, notamment en vue de futures missions lunaires. Blue Origin travaille sur la conception de la fusée depuis 2012. Elle devrait offrir un volume de charge utile nettement plus important que les autres systèmes de fusées.

La fusée doit être lancée depuis Cap Canaveral en Floride. Après quelques minutes, le premier étage de la fusée, appelé booster principal, est séparé. Celui-ci est réutilisable, comme les boosters de SpaceX, et doit se poser de manière autonome sur une plateforme flottante dans l'Atlantique. Le deuxième étage de la fusée contenant la charge utile doit placer la capsule de fret sur une orbite terrestre moyenne. Là, la capsule devrait s'ouvrir pour permettre des essais avec le "Blue Ring Pathfinder". Il s'agit d'un prototype développé par Blue Origin pour une future plate-forme qui devrait permettre de positionner d'autres satellites en orbite.

Blue Origin travaille également à rendre réutilisable le deuxième étage de la fusée, qui n'est pour l'instant utilisable qu'une seule fois. Cela permettrait à l'entreprise d'économiser beaucoup d'argent lors des futurs lancements de la fusée, puisque la quasi-totalité du moteur serait réutilisable pour d'autres missions.

Blue Origin devient un concurrent de Space X

Bezos et Musk figurent parmi les personnes les plus riches du monde et ont tous deux un penchant pour l'espace. Bezos a fondé Blue Origin dès 2000, Musk a suivi avec Space X deux ans plus tard - tous deux avant leurs grands succès commerciaux avec Amazon et Tesla. Space X a pris les devants : dès 2020, l'entreprise a envoyé avec succès des astronautes à la Station spatiale internationale (ISS). Elle travaille en collaboration avec la NASA, l'ESA et d'autres agences spatiales.

Le premier vol habité de Blue Origin a été réalisé en 2021 avec sa première fusée, la New Shepard. Jeff Bezos lui-même, son frère et deux passagers payants étaient à bord de la fusée. Il s'agissait d'un vol d'une dizaine de minutes dans l'espace suborbital. Il n'y avait pas de pilote à bord, l'engin spatial a décollé, volé et atterri de manière entièrement automatisée.

A ce jour, aucune fusée Blue Origin ne s'est amarrée à l'ISS et aucun vol commercial de fret n'a encore été effectué. Mais l'entreprise veut changer cela avec "New Glenn".