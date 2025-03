Nouveautés + tendances 97 17

La première banque de puissance sodium-ion dure 13 ans

Jan Johannsen Traduction: traduction automatique 19/3/2025

Le fabricant japonais Elecom a lancé la première banque d'énergie sodium-ion. Avec 5000 cycles de charge, elle a une durée de vie plus longue que les modèles lithium-ion utilisés jusqu'à présent.

Des nouvelles de la recherche sur nouvelle. et des technologies de batteries plus performantes apparaissent régulièrement. Mais les avancées scientifiques sont beaucoup plus rares. Le banc de puissance sodium-ion baptisé "Na Plus" qu'Elecom vient de lancer est donc d'autant plus remarquable.

Une durée de vie extrêmement longue

Avec un poids de 350 grammes, le banc de puissance sodium-ion d'Elecom est environ un tiers plus lourd que les modèles lithium-ion de capacité similaire disponibles dans le commerce jusqu'à présent. Ses dimensions sont également légèrement plus grandes. La Na Plus offre 9000 mAh et fournit jusqu'à 45 watts via son port USB-C et jusqu'à 18 watts via son port USB-A. Il faut environ deux heures pour la recharger et des LED indiquent l'état de la charge.

Exceptionnellement, le fabricant annonce 5000 cycles de charge. Si l'on charge le powerbank une fois par jour, cela correspond à une durée de vie de plus de 13,5 ans. C'est cinq fois plus de cycles de charge que ce que d'autres fabricants promettent actuellement pour leurs powerbanks au lithium-ion. Les 1000 ne s'appliquent qu'aux modèles haut de gamme. La banque d'énergie moyenne est conçue pour 500 cycles de charge. De plus, selon Elecom, la Na Plus est adaptée à des températures ambiantes de -35 degrés à 50 degrés, ce qui la rend supérieure aux modèles lithium-ion, en particulier à des températures négatives.

La Na Plus d'Elecom n'a pas l'air d'être équipée de cette nouvelle technologie.

Source : Elecom

Pour l'instant, Elecom ne vend la Na Plus qu'au Japon. Elle y coûte 9980 yens, ce qui correspond à environ 60 francs ou euros. Chez nous, on trouve déjà des powerbanks comparables en termes de capacité pour environ un tiers du prix. En regardant la offre globale de powerbanks, Elecom ne sort pas du lot en termes de prix. En effet, le supplément de prix est généralement dû à une fonction spéciale comme des câbles intégrés ou une connexion MagSafe - et la longévité du banc de puissance d'Elecom le distingue de la moyenne. Pour l'instant, on ne sait pas si le Na Plus arrivera en Europe.

La banque d'énergie d'Elecom est la première version. Il ne serait donc pas anormal que les modèles suivants soient plus légers, plus compacts et moins chers.

Batteries sodium-ion : beaucoup d'avantages et un inconvénient

Les batteries sodium-ion présentent plusieurs avantages par rapport aux modèles lithium-ion :

Le sodium est une matière première disponible en plus grande quantité et dont le coût de production est moins élevé.

Les batteries sodium-ion sont moins sujettes à la surchauffe et présentent moins de risques d'incendie en cas d'endommagement.

Les batteries sodium-ion ont de meilleures performances à des températures plus basses.

Les batteries sodium-ion durent plus longtemps à basse température.

Source : Elecom

À l'heure actuelle, les batteries sodium-ion présentent encore un inconvénient par rapport aux modèles lithium-ion, ce qui les rend encore peu attractives, notamment pour les appareils mobiles de petite taille : Leur densité énergétique est plus faible. Cela signifie qu'elles ont besoin de plus d'espace pour stocker la même quantité d'énergie que les batteries lithium-ion. C'est pourquoi le premier modèle d'Elecom est si particulier, mais aussi plus grand et plus lourd que les powerbanks actuels.

Photo d’en-tête : Elecom

