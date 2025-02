Nouveautés + tendances 17 11

La première application porno pour iPhone irrite Apple

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 4/2/2025

Pour la première fois dans l'UE, une application pornographique peut être installée sur l'iPhone via un App Store alternatif. Apple affirme devoir autoriser "Hot Tub" pour des raisons réglementaires.

"Si vous voulez du porno, vous pouvez acheter un téléphone Android", disait Steve Jobs en 2010. Le fondateur d'Apple doit se retourner dans sa tombe : Depuis hier, une application de contenu pornographique appelée "Hot Tub" est disponible pour la première fois dans l'UE. Elle peut être installée via le marché alternatif d'applications "AltStore PAL" et offre un accès sans publicité aux vidéos des fournisseurs concernés comme Pornhub.

Apple doit autoriser ce type de sideloading dans l'UE depuis l'introduction du Digital Markets Act (DMA). Les applications des app stores alternatifs continueront à être soumises à des tests de détection de logiciels malveillants et de fraude, mais ne seront pas soumises aux restrictions de contenu d'Apple. Il ne semble pas non plus y avoir de restrictions d'âge ou d'autres fonctions de contrôle parental sur Hot Tub.

Nouveautés + tendances Magasins d'applications et méthodes de paiement alternatifs : Les changements radicaux d'Apple dans l'UE par Jan Johannsen

Sur AltStore PAL, on trouve également des émulateurs de jeux et des titres comme "Fortnite", qui ont été bannis de l'App Store officiel /page/apple-et-google-jettent-fortnite-de-leur-stores-17287. En Suisse, AltStore PAL ne fonctionne pas car le pays ne fait pas partie de l'UE et n'est donc pas soumis au DMA. Les iPhones helvétiques restent donc exempts de hot-tub.

Apple est "profondément préoccupé"

Auprès "The Verge", Apple a pris ses distances avec l'application pornographique. Le porte-parole de l'entreprise Peter Ajemian écrit : "Nous sommes profondément préoccupés par les risques de sécurité que les applications pornographiques hardcore de ce type posent aux utilisateurs de l'UE, en particulier aux enfants", et que ces applications et d'autres similaires sapent la confiance des consommateurs dans l'écosystème d'Apple. "Nous n'approuvons pas cette application et ne la proposerions jamais sur notre App Store."

Le développeur de l'AltStore PAL, Riley Testut, avait précédemment qualifié Hot Tub de "première application pornographique au monde approuvée par Apple". L'iPhone aura 18 ans cette année et sera donc "enfin assez vieux pour des applications un peu plus matures".

C'est ainsi qu'AltStore fait la promotion de sa nouvelle application sur la plateforme de médias sociaux Mastodon.

Source : Capture d'écran Mastodon / AltStore

Photo d’en-tête : Shutterstock

Cet article me plait! Cet article plaît à 17 personne(s)