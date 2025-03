Nouveautés + tendances 27 5

La plus grosse acquisition de l'histoire de l'entreprise : Google rachète une start-up de sécurité pour 32 milliards

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 18/3/2025

Une entreprise âgée de seulement cinq ans devrait être cédée à Alphabet pour un montant record. Elle est spécialisée dans la sécurité informatique basée sur l'IA.

Alphabet rachète la société de cybersécurité Wiz pour 32 milliards de dollars. C'est ce qu'a annoncé la maison mère de Google dans un communiqué de presse. Il s'agit de la plus grosse acquisition de l'histoire du géant de la recherche.

Wiz est une start-up israélienne fondée en 2020 et basée à New York. Elle propose des solutions de sécurité basées sur le cloud et compte également Microsoft et Amazon parmi ses clients. Ses systèmes basés sur l'IA sont censés détecter et prévenir les menaces en temps réel. Avec cette acquisition, Google veut renforcer son activité cloud, dont les ventes sont actuellement à la traîne derrière Amazon (AWS) et Microsoft (Azure).

Une deuxième tentative après le changement de gouvernement

La bonne affaire ne s'est concrétisée qu'au deuxième essai. La première offre de 23 milliards de dollars a été rejetée par Wiz l'année dernière. Entre autres, en raison des craintes que les autorités de régulation puissent empêcher l'acquisition. Après l'échec de la bonne affaire, la société avait initialement prévu de s'introduire en bourse. Sa valeur a été récemment estimée à environ 16 milliards de dollars.

Sous l'administration Trump, les investisseurs de Wiz ont estimé que la menace des autorités de régulation était désormais moins importante. En outre, Alphabet a apparemment augmenté son solde à plusieurs reprises. Plus tôt dans la journée, le Wall Street Journal évoquait un prix de 30 milliards de dollars.

Si la Federal Trade Commission (FTC) n'empêche pas le rachat de Wiz, il serait plus de trois fois plus important que l'acquisition la plus chère de Google à ce jour : en 2012, l'entreprise avait payé 12,5 milliards de dollars US pour Motorola Mobilities. YouTube a changé de mains en 2006 pour 1,65 milliard de dollars américains. Même corrigé de l'inflation (2,6 milliards de dollars), cela ne représentait qu'environ un douzième de ce qu'Alphabet s'apprête à dépenser pour Wiz.

