La plus grande étude ChatGPT montre comment nous utilisons réellement l'IA

Nouvelle étude : les IA discriminent les humains
par Debora Pape
Passionnant, mais délicat : OpenAI a analysé 1,5 million d'historiques réels de ChatGPT - sans le consentement explicite des utilisateurs. La plus grande étude de ce type révèle des tendances surprenantes, mais soulève également des questions de protection des données.
C'est comme si OpenAI s'écoutait parler : en collaboration avec l'institut de recherche américain NBER (National Bureau of Economic Research), des chercheurs ont analysé environ 1,5 million d'historiques de chat issus des versions grand public de ChatGPT.
Cette étude, la plus importante de ce type à ce jour, se distingue des précédentes par le fait qu'au lieu de demander aux gens ce qu'ils font avec ChatGPT, OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, a regardé directement dans les chats
L'une des conclusions les plus frappantes : Le déséquilibre initial entre les hommes et les femmes s'est déplacé. Début 2024, seuls 37 pour cent des utilisateurs recensés avaient des noms typiquement féminins. Au milieu de l'année 2025, il s'agissait déjà d'une courte majorité de 52 pour cent. En d'autres termes, ChatGPT n'est plus un jouet pour hommes, mais correspond désormais aux proportions de la population.
En ce qui concerne l'âge, le schéma est également clair : près de la moitié des messages proviennent de personnes de moins de 26 ans. Ils utilisent beaucoup ChatGPT, mais plutôt à des fins privées. Les personnes plus âgées écrivent moins, mais plus souvent à des fins professionnelles.
La situation géographique est également différente. Bien que l'étude ne cite pas de pays en particulier, elle montre que l'utilisation se développe particulièrement dans les régions pauvres et à revenus moyens, jusqu'à quatre fois plus vite que dans les pays riches. OpenAI parle d'une «démocratisation» de la technologie. Cela semble grand, mais cela signifie en fait que de plus en plus de personnes dans le monde découvrent ChatGPT comme un outil de tous les jours.
L'étude le montre assez clairement : la plupart des conversations n'ont en fait rien à voir avec le travail.
Au lieu de cela, environ 70 pour cent des chats sont privés - qu'il s'agisse de conseils, d'infos, de comment faire, d'instructions de cuisine ou simplement d'un peu d'expérimentation créative et de jonglage d'idées. Seuls 30 pour cent des demandes sont liées au travail, et même dans ce cas, les utilisateurs veulent surtout résoudre des tâches d'écriture comme des e-mails ou des concepts. Contrairement à l'engouement, la programmation ne joue qu'un rôle secondaire : seuls 4,2 pour cent des messages concernent le codage et l'analyse de données.
L'idée selon laquelle les chatbots sont utilisés en masse pour des bavardages thérapeutiques ou comme amis virtuels ne semble pas non plus exacte : seuls 2,4 pour cent de tous les chats portent sur des thèmes personnels, des relations ou des jeux de rôle.
Jusqu'ici, c'est passionnant. Mais c'est là que les choses deviennent délicates. En effet, toutes ces connaissances se basent sur des millions de chats réels, sans que l'on ait demandé explicitement aux utilisateurs s'ils souhaitaient donner leurs conversations à des fins de recherche. OpenAI souligne certes que personne n'a lu les messages, mais que des systèmes automatisés (ChatGPT ?) ont simplement reconnu des modèles. Il n'en reste pas moins un arrière-goût amer : nous parlons ici de conversations très personnelles qui sont devenues des points de données sans qu'on le demande.
Est-ce le prix à payer pour une meilleure compréhension de l'utilisation de l'IA ? Ou OpenAI franchit-il une limite dont beaucoup n'avaient pas conscience ? Probablement les deux. D'une part, l'étude fournit des informations précieuses qu'aucune enquête n'aurait pu fournir avec autant de précision. D'autre part, elle montre à quel point nous avons peu de contrôle sur ce qui se passe avec nos données, même si nous ne faisons que taper des questions innocentes dans une fenêtre de chat.
L'étude complète (64 pages) est d'ailleurs disponible ici.
