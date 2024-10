La nouvelle puce gaming d'AMD arrive le 7 novembre

AMD va de l'avant : le 7 novembre, au moins un processeur doté de la technologie X3D sera disponible. Le fabricant ne révèle toutefois rien de plus que la date de sortie. Les rumeurs vont néanmoins bon train depuis des semaines.

Avec "X3D Reimagined" , AMD annonce dans un court clip les prochains Ryzen 9000 X3D. En dehors de la date de sortie du 7 novembre et du fait que les puces sont destinées à la plateforme AM5 et qu'elles supportent PCIe 5.0 et DDR5, le concepteur des puces ne révèle rien. Il n'est donc pas clair quels processeurs seront disponibles.

Quelles puces pourraient arriver?

En regardant la date de sortie de la génération X3D, on peut penser qu'AMD sortira les Ryzen 9950X3D, 9900X3D et 9800X3D. Seul ce dernier devrait sortir le 7 novembre. Les fuites de ces dernières semaines ne parlent que de ce modèle. Il se peut toutefois qu'AMD présente l'ensemble de la gamme et publie les puces de manière échelonnée. Ou alors, les autres modèles ne seront présentés qu'au CES en janvier

Quelles sont les caractéristiques supposées ?

Le Ryzen 7 9800X3D serait un processeur à huit cœurs et 16 threads. Selon les rumeurs, la fréquence d'horloge de base serait de 4,7 GHz. Ce serait 900 MHz de plus que le modèle 9700X non X3D - sur lequel la puce est probablement basée. En revanche, la fréquence d'horloge boostée serait de 5,2 GHz, soit 300 MHz de moins. Cette fréquence d'horloge devrait toutefois être possible sur les huit cœurs. Pour le cache L3, 64 Mo de cache 3D V sont ajoutés pour un total de 96 Mo. De même, le TDP devrait être plus élevé et s'élever à 120 watts au lieu de 65.

Comparé à son prédécesseur, le Ryzen 7 7800X3D, le Ryzen 7 9800X3D obtient dans un score Cinebench R23 leaké 20 pour cent de points supplémentaires en simple cœur. En multi-cœur, c'est même 28 pour cent de plus. Il est difficile d'estimer ce que cela signifie en termes de jeux.

AMD prend de l'avance

L'arrivée des puces X3D de la génération Ryzen 9000 était aussi certaine que l'on dit "Amen" à l'église. Mais depuis la sortie des Ryzen 9000 et leur annonce, peu de temps s'est écoulé par rapport à la génération précédente. Ainsi, en août on parlait encore d'une annonce au CES. Puis, à la mi-octobre, des rumeurs sont apparues selon lesquelles AMD présenterait les CPU le 25 octobre, au lendemain de la sortie des nouveaux Core Ultra 200K d'Intel.

Qu'AMD aille de l'avant n'est pas particulièrement surprenant. En effet, la série Ryzen 9000 se vend mal. Ainsi, le prix des puces a baissé depuis leur sortie, y compris chez nous. Le 20 octobre, AMD a également officiellement adapté le prix de vente conseillé. Dans l'optique de concurrencer les prochains Core Ultra 200K d'Intel, AMD doit faire quelque chose. C'est ce que fait maintenant le géant des puces en baissant son prix et en annonçant en même temps les processeurs X3D - bien que ceux-ci ne soient pas nécessaires du point de vue de la performance : Intel lui-même indique que son produit phare, le Core 285K, est cinq pour cent plus lent en jeu que le 7800X3D. AMD veut sans doute se démarquer davantage dans ce domaine.