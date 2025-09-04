Nouveautés + tendances 57 35

La nouvelle Garmin Fenix 8 Pro a un écran micro-LED

Lorenz Keller Traduction: traduction automatique 4/9/2025

C'est la première fois qu'un grand fabricant intègre un écran micro-LED dans une smartwatch. Et ce n'est pas Apple ou Samsung, mais Garmin pour la nouvelle Fenix 8 Pro.

La nouvelle Fenix 8 Pro est disponible en deux versions. La version normale possède toujours un écran Amoled dans les tailles 47 et 51 millimètres. Mais Garmin propose également la variante de 51 millimètres avec un écran MicroLED de 1,4 pouce. Le fabricant devance ainsi des géants du secteur comme Samsung ou Apple.

Lumineux, mais aussi énergivore

La MicroLED a de nombreux avantages, mais aussi un inconvénient majeur. Et nous ne voulons pas le passer sous silence ici : Cette technologie d'affichage consomme beaucoup d'énergie. L'autonomie de la batterie n'est que de dix jours. La version Amoled avec affichage permanent permet d'atteindre 27 jours.

En revanche, le MicroLED est beaucoup plus lumineux : l'écran de 454 sur 454 pixels parvient à une luminosité de 4500 cd/m2 (candela par mètre carré). A titre de comparaison, les modèles haut de gamme de Samsung ou Apple atteignent 3000 cd/m2.

L'écran MicroLED est censé être plus lisible.

Source : Garmin

L'écran est composé de 400 000 petites LED, chaque pixel s'allume individuellement et peut même être complètement éteint. Cela se traduit par des noirs parfaits et des contrastes élevés. L'écran devrait être sensiblement plus lisible en plein soleil que les écrans Amoled.

MicroLED est pour l'instant une technologie coûteuse. C'est pourquoi la Fenix 8 Pro MicroLED coûte environ 2000 francs ou euros. Avec un écran normal, la montre est disponible à partir de 1200 francs ou euros.

Un appel d'urgence par abonnement

L'autre grande nouveauté de la version Pro de la Fenix 8 est la connexion de la montre par téléphone mobile et satellite. Cela coûte toutefois environ 10 francs ou euros par mois. La smartwatch utilise pour cela le réseau satellite Iridium. Cela vous permet de passer des appels d'urgence, de partager des données de position et d'envoyer des messages, même sans téléphone portable.

Vous pouvez contacter le monde extérieur à tout moment par satellite.

Source : Garmin

Si vous disposez d'une connexion LTE, vous pouvez utiliser Garmin Messenger pour passer des appels, envoyer des messages vocaux, partager un suivi en direct ou consulter les prévisions météo. Il n'est pas nécessaire d'avoir un smartphone à proximité pour cela.

La Fenix 8 Pro a des boutons métalliques étanches, une protection de capteur en métal et une protection d'écran en verre saphir. La lunette est en titane. Le design diffère à quelques détails près de la Fenix 8 déjà disponible sans l'ajout Pro. Mais les autres fonctions logicielles et de suivi sont fondamentalement les mêmes.

La vente de la Fenix 8 Pro débutera le 8 septembre. Quelques jours plus tard, elle sera également disponible dans notre boutique.

Photo d’en-tête : Garmin

