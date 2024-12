La nouvelle carte graphique B580 d'Intel rivalise avec la RTX 4060

La deuxième génération de cartes graphiques Intel sera mise en vente à partir du 13 décembre. Les Arc B580 et B570 sont des cartes à petit budget. La plus grande des deux devrait rivaliser avec la RTX 4060 de Nvidia.

La nouvelle génération de cartes graphiques d'Intel est basée sur l'architecture Xe2, déjà utilisée dans les ordinateurs portables. Elles offrent cependant des performances nettement supérieures avec deux fois plus de cœurs graphiques, jusqu'à 12 gigaoctets de VRAM et une consommation de 190 watts. Les cartes s'appellent B570 et B580. Dans les propres benchmarks d'Intel, la B580 bat la RTX 4060 de Nvidia de 10 pour cent en moyenne en résolution 1440p. Comme toujours, vous devez prendre ces données de fabricants avec des pincettes.

Par rapport à la génération précédente, les GPU de la série Arc-B devraient offrir 70 pour cent de meilleures performances par cœur Xe et 50 pour cent de puissance supplémentaire par watt. Par rapport à l'Arc A750, l'Arc B580 offre ainsi en moyenne 24 pour cent de FPS supplémentaires en résolution 1440p.

Les spécifications des deux cartes Battlemage.

Source : Intel

Intel met particulièrement en avant les 10 et 12 gigaoctets de RAM respectivement. Elles devraient donner un avantage aux cartes par rapport à la RTX 4060 et ses 8 gigaoctets dans les jeux gourmands en RAM.

En plus de la version limitée Intel de l'Arc B580, divers partenaires de la carte - dont Acer, Asrock ou Maxsun - devraient proposer leurs propres versions des deux cartes. Le prix de vente conseillé de l'Arc B580 est de 249 dollars US et celui de l'Arc B570 de 219 dollars US. La date de commercialisation de la B580 est fixée au 13 décembre 2024 et celle de la B570 au 16 janvier 2025.

Même si ces cartes ne représentent pas un grand bond en avant en termes de performances brutes - elles offrent moins de cœurs que leurs prédécesseurs - elles pourraient attirer les personnes soucieuses de leur budget. Intel sait qu'il n'a aucune chance face à la concurrence de Nvidia et AMD sur le seul plan des performances, c'est pourquoi il fixe un prix relativement bas.

Les tests indépendants nous diront ensuite ce que les cartes feront exactement et si elles valent la peine d'être achetées. Personnellement, j'attendrais ces essais avant d'acheter. Pour la première génération de cartes graphiques dédiées, les pilotes étaient une catastrophe à leur sortie, ce qui ne s'est amélioré qu'avec le temps.

Quand les nouvelles cartes graphiques seront disponibles dans notre assortiment et à quel prix, cela n'est pas encore clair.