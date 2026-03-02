Nouveautés + tendances 1 0

La nouvelle bague Ultrahuman est censée durer 15 jours

Lorenz Keller Traduction : traduction automatique 3/3/2026

15 jours d'autonomie, un étui élégant et un assistant IA : Ultrahuman a offert une mise à niveau à sa bague intelligente : la Ring Pro. Celle-ci est plus chère que son prédécesseur.

L'indien Ultrahuman a été l'un des premiers fabricants à défier le pionnier Oura dans le domaine des bagues intelligentes. Leur premier modèle de 2024 m'avait déjà convaincu lors de l'essai.

Test de produit J’ai testé la Ring Air d’Ultrahuman, une bague connectée sans abonnement par Lorenz Keller

Depuis, Ultrahuman a développé tout un écosystème : Outre les bagues, la marque propose des appareils de mesure séparés pour les marqueurs sanguins, le glucose, le sommeil ou le cycle menstruel. Ces appareils fournissent chacun des données via l'application santé d'Ultrahuman. Le nouveau Ring Pro est également connecté à l'application de suivi et enregistre, comme d'habitude, les activités, le repos, le sommeil et d'autres données de santé.

La nouvelle bague offre, selon le fabricant, une autonomie de 15 jours. Ce serait un record. Jusqu'à présent, dans mes tests, c'est le RingConn Gen2 qui a tenu le plus longtemps : onze jours selon le fabricant, environ neuf jours à l'essai. Le leader du marché, Oura, a réussi à tenir un peu plus de sept jours.

L'anneau est livré avec un étui de chargement, disponible en deux couleurs, qui rappelle une boîte à bijoux. Cela permet de recharger le gadget plusieurs fois sans avoir à brancher l'étui sur une prise électrique ou à l'alimenter sans fil via un chargeur Qi.

L'étui de chargement est disponible en or et en noir.

Source : Ultrahuman

L'étui peut être retrouvé partout dans la maison via l'application à l'aide de capteurs de proximité et d'un retour sonore si vous l'avez égaré. Il dispose désormais d'une mémoire de données intégrée qui peut sauvegarder les informations de suivi de la bague pendant une année entière si elle n'est pas connectée au smartphone.

Pour les fonctions supplémentaires, il faut un abonnement

La bague, comme d'autres gadgets de santé ultrahumains, sera connectée à une IA appelée Jade. Celle-ci est censée analyser toutes les données et les mettre en relation. Vous pourrez poser des questions en langage naturel, comme avec un chatbot. Par exemple, vous pouvez demander : «Comment puis-je améliorer mon sommeil ?» ou «Quand est-il utile de faire de l'exercice ?» Le fabricant promet la protection des données et de la vie privée - mais cela vaut certainement la peine de regarder de plus près les détails avant d'acheter.

La bague suit entre autres les activités et le sommeil.

Source : Ultrahuman

L'anneau Pro devrait être capable de collecter des données plus rapidement et plus précisément. De plus, il intègre une nouvelle méthode de détection de la fréquence cardiaque. Important à savoir : Ultrahuman fournit certes gratuitement les fonctions les plus importantes avec l'anneau. Mais pour utiliser des logiciels spécifiques et plus avancés, il faut souscrire un abonnement. Par exemple, la détection de la fibrillation auriculaire ou la mesure de l'apnée en tant que plug-in coûtent plus cher.

Autre point intéressant : Ultrahuman a intégré un point de rupture dans l'anneau afin que celui-ci puisse être coupé plus facilement par un médecin. Par exemple, si le doigt gonfle pour des raisons médicales.

Prix et disponibilité

L'Ultrahuman Ring Pro est disponible en quatre couleurs et coûte 480 dollars. Chez nous, il devrait donc être commercialisé pour environ 480 francs ou euros. La vente débutera fin avril. On ne sait pas encore exactement quand il sera disponible dans notre boutique.

Photo d’en-tête : Ultrahuman

Cet article me plaît ! 1 personne aime cet article.







