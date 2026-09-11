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La Nintendo Switch 2 bénéficiera du VRR en mode TV, mais cela ne vous apporte rien pour l'instant

Debora Pape Traduction : traduction automatique 11/9/2026

Nintendo déploie par surprise le VRR pour le mode TV de la Switch 2 via la mise à jour système 23.0.0. Cette fonctionnalité réduit les défauts d'image et les saccades, mais doit être activée par les développeurs pour la plupart des jeux.

Plus d'un an après la sortie de la Switch 2, Nintendo ajoute enfin le taux de rafraîchissement variable (VRR), une fonctionnalité souvent réclamée par la communauté technique pour le mode TV. Nintendo avait initialement annoncé cette fonctionnalité avant le lancement de la console, mais ne l'avait finalement pas intégrée. Le mode portable, quant à lui, prend en charge le VRR depuis le début.

Le VRR fait partie de la mise à jour logicielle vers la version 23.0.0. Pour en profiter, vous avez besoin d'un téléviseur ou d'un moniteur compatible VRR.

Qu'est-ce que le VRR ? Le VRR synchronise le taux de rafraîchissement de l'écran avec la fréquence d'images actuelle du jeu. Cela peut réduire les défauts d'image tels que le tearing (déchirures d'image) ou les saccades, et rendre l'affichage plus fluide. Vous en bénéficiez particulièrement dans les jeux techniquement exigeants avec des fluctuations de performance, comme les portages d'autres plateformes. Les jeux avec des fréquences d'images stables sont moins sujets aux défauts d'image.

Conditions et limitations du VRR

Côté matériel, le VRR nécessite la mise à jour de votre Switch 2 ainsi que de la station d'accueil. Vous pouvez installer les deux mises à jour via Paramètres > Système. Pour la mise à jour de la station, la console doit être insérée dans celle-ci.

Malgré un téléviseur compatible VRR, tous les jeux ne fonctionneront pas automatiquement mieux par la suite :

La fonctionnalité ne fonctionne qu'avec les jeux compatibles VRR en mode TV. Et pour l'instant, il n'y en a qu'un seul : « Switch 2 Welcome Tour », un jeu qui n'est pas réputé pour ses graphismes exigeants.

Même si un jeu prend déjà en charge le VRR en mode portable, cela ne signifie pas automatiquement une compatibilité en mode TV. Les studios doivent donc mettre à jour leurs jeux déjà sortis si le jeu doit fonctionner avec le VRR. Techniquement, des jeux comme « Star Wars: Outlaws », « Elden Ring: Tarnished Edition » et « Cyberpunk 2077 » pourraient en bénéficier.

Vous pouvez essayer la nouvelle fonctionnalité dans « Switch 2 Welcome Tour ». La démo VRR y contient différents scénarios de comparaison permettant de constater l'effet à différentes fréquences d'images.

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La mise à jour apporte d'autres changements

Selon les notes de mise à jour, un transfert complet de console entre deux systèmes Switch 2 est désormais possible. Vous pouvez donc transférer vos données, y compris les profils d'utilisateurs et les sauvegardes de jeux, vers une autre console.

Pour le chat vocal, de nouvelles fonctions de confort sont disponibles, comme l'affichage des chats auxquels vous avez déjà participé et le lancement d'un chat sans avoir à sélectionner un ami. De plus, vous pouvez désormais modifier la taille de l'écran pendant un chat.

Par ailleurs, il est désormais possible de choisir quelles consoles sont autorisées à utiliser des cartes de jeu virtuelles. L'éditeur Mii bénéficie également d'une petite nouveauté : vous pouvez faire jouer de la musique pendant la modification d'un Mii. Dans les réglages rapides, un nouvel interrupteur permet d'activer le mode Boost portable. La Switch 2 utilise alors les paramètres du mode TV, mais consomme également plus d'énergie.

Photo d’en-tête : Shutterstock/Habanero Pixel

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