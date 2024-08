La mise à jour du microcode pour les processeurs Intel est arrivée - impact sur les performances marginal

Depuis vendredi, la mise à jour du microcode pour les processeurs Intel des générations 13 et 14 est disponible. Cette mise à jour est censée résoudre un problème d'instabilité qui pourrait même entraîner la défaillance de certains processeurs. Avant la mise à jour, on craignait qu'elle n'entraîne une baisse importante des performances, ce qui, selon divers essais, ne s'est pas avéré.

La mise à jour de microcode 0x129 était annoncée pour la mi-août. Dès le 8 août, Intel l'a déployée en collaboration avec des partenaires de cartes mères https://community.intel.com/t5/Processors/Microcode-0x129-Update-for-Intel-Core-13th-and-14th-Gen-Desktop/td-p/1622129. La mise à jour comprend des ajustements concernant les problèmes d'instabilité - crashs réguliers et systèmes gelés - avec les processeurs de 13ème et 14ème génération. Nous avons également signalé ces . Le microcode 0x129 est censé résoudre le problème des tensions trop élevées. Important : la correction doit être implémentée via une mise à jour du BIOS. Les mises à jour Windows ne sont pas suffisantes pour cela.

Golem écrit à propos de la mise à jour que le microcode fonctionne. Ainsi, "dans les situations où le processeur assurait jusqu'à présent la stabilité par une tension élevée, la fréquence d'horloge est désormais réduite ...". La fréquence maximale reste la même, mais elle n'est plus maintenue au détriment de la longévité, mais elle est bridée si nécessaire. Cela a un petit impact sur les performances. Avec le nouveau microcode, la fréquence d'horloge serait en moyenne 170 MHz plus basse. Les CPU perdent donc de la puissance de calcul avec la mise à jour, mais les pertes se situent dans la tolérance de mesure, selon Golem.

Le youtubeur JayzTwoCents a également examiné de près le microcode 0x129 . Il arrive à des conclusions similaires à celles de Golem. Les pertes de performances sont limitées. En ce qui concerne la fréquence d'horloge, le youtubeur constate surtout une baisse dans les cœurs efficaces. En revanche, la mise à jour n'a aucun effet sur la température. Dans ses essais, il constate qu'avec le microcode 0x129, la tension maximale est effectivement plus basse qu'avant.

Intel parle également de différences de performances marginales sur la base de ses propres essais. Par exemple, dans 3DMark Time Spy, WebXPRT 4, Cinebench R24 et Blender 4.2.0, les performances sont dans les limites de la tolérance de mesure. Le géant des puces constate des influences négatives dans WebXPRT Online Homework et PugetBench GPU Effects Score. Les performances de jeu sont également dans les limites de la tolérance, à l'exception de "Hitman 3 : Dartmoor".

Ce sont les tests à long terme qui permettront de déterminer si le problème est réellement résolu par la mise à jour du microcode. Les processeurs qui ont été durablement endommagés par le problème ne bénéficieront pas de la mise à jour du microcode - pour eux, tout sauvetage est trop tard. Ils sont couverts par la garantie étendue par Intel à cinq ans pour les processeurs concernés des 13e et 14e générations.