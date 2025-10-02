La manette N64 se transforme en console portable grâce au modding

Nouveautés + tendances
par Jan Johannsen
Une manette N64 se voit offrir une seconde vie : Un moddeur l'a transformée pour y faire fonctionner un Game Boy Micro entièrement fonctionnel.
Pour la plupart des gens, la manette Nintendo 64 est un vestige de l'époque des jeux vidéo. Mais pour le moddeur «MaSaKee», elle ne prend pas la poussière dans un tiroir, mais devient une console portable : Il a intégré un Game Boy Micro dans le boîtier de la manette : écran, batterie et slot pour cartouche inclus. Ce qui ressemble à un gag se révèle être un projet de transformation étonnamment bien pensé.
De l'extérieur, la console ressemble au premier coup d'œil à une manette N64 classique : design en forme de trident, croix directionnelle à gauche, boutons A et B à droite, boutons C jaunes et stick analogique central. La nouveauté est l'écran encastré dans la partie centrale supérieure du boîtier. Il remplace l'espace inutilisé sur l'original, tandis que toutes les commandes restent en place et ont été adaptées aux fonctions du Game Boy Micro.
Ainsi, les touches C prennent en charge le contrôle du volume et de la luminosité, la gâchette Z à l'arrière sert de bouton de sélection. Le bouton de démarrage est toujours situé au centre, sous l'écran, et les autres boutons fonctionnent comme sur le Micro. «MaSaKee» a intégré les composants dans le contrôleur de manière à ce que l'appareil puisse être utilisé sans câble externe ou module supplémentaire.
La face arrière montre à quel point «MaSaKee» a travaillé en profondeur : L'ancien compartiment d'extension accueille désormais des cartouches Game Boy Advance. À côté se trouvent un bouton d'alimentation et une prise USB-C pour la recharge. Avec une prise casque et des haut-parleurs intégrés, la manette peut être utilisée comme un ordinateur de poche à part entière.
Un coup d'œil dans le boîtier ouvert révèle qu'il n'y a pas d'émulation en jeu. Le circuit imprimé du Game Boy Micro est logé à l'intérieur, avec sa batterie et ses cartes supplémentaires, et les boutons de la manette sont directement câblés à l'électronique. Malgré l'étroitesse de l'espace, la transformation semble avoir été réalisée avec soin et stabilité.
