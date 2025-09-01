Nouveautés + tendances 10 1

La Finlande met en service la plus grande batterie au sable du monde

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 1/9/2025

Une carrière de stéatite plutôt que des combustibles fossiles : La plus grande batterie de sable du monde a été mise en service à Pornainen. Elle alimente des bâtiments centraux et des habitations via le réseau de chauffage urbain et stocke l'énergie du vent et du soleil pendant des semaines.

Dans la municipalité de Pornainen, au sud de la Finlande, un projet énergétique qui pourrait changer radicalement la manière dont nous utilisons la chaleur renouvelable a été mis en service. La plus grande batterie de sable au monde a été officiellement inaugurée le 25 août 2025. Elle soutient l'approvisionnement en chaleur climatiquement neutre de cette commune d'environ 5000 habitants.

Comment fonctionne une batterie au sable?

Contrairement aux batteries classiques, elle ne stocke pas de l'électricité, mais de la chaleur. L'électricité excédentaire produite par le vent et l'énergie solaire est utilisée pour chauffer l'air jusqu'à 600 degrés Celsius. Cet air chaud s'écoule dans un système de tuyaux fermé vers un réservoir en acier isolé, rempli d'environ 2000 tonnes de stéatite broyée. Ce matériau provient de l'industrie finlandaise des cheminées et peut stocker l'énergie pendant des semaines.

Pendant la phase de construction : le grand réservoir en acier de la batterie de sable est assemblé pièce par pièce.

Source : Polar Night Energy

Lorsque de la chaleur est nécessaire, de l'air plus frais circule dans le réservoir, absorbe l'énergie stockée et atteint des températures allant jusqu'à 400 degrés Celsius. La chaleur est ensuite transmise au réseau de chauffage urbain via des échangeurs de chaleur.

La batterie fournit une puissance de chauffage d'environ un mégawatt et stocke jusqu'à 100 mégawattheures d'énergie thermique. Elle couvre ainsi les besoins en chauffage de la commune pendant environ une semaine en hiver ou près d'un mois en été.

Moins de bois, pas de pétrole

L'installation remplace un ancien chauffage à copeaux de bois, élimine le recours au pétrole et réduit la consommation de bois d'environ 60 pour cent. Les émissions de CO2 du réseau de chauffage urbain sont ainsi réduites de près de 70 pour cent. Cela représente environ 160 tonnes par an. Pour l'exploitant Loviisan Lämpö, cela signifie non seulement une réduction des coûts d'exploitation, mais aussi une plus grande sécurité d'approvisionnement.

De la stéatite broyée est versée dans le réservoir - elle emmagasine la chaleur pendant des semaines.

Source : Polar Night Energy

Le maire Antti Kuusela souligne également l'importance du projet : la batterie de sable est un élément central pour atteindre l'objectif de neutralité climatique d'ici 2035.

Pourquoi du sable ou de la stéatite ?

Bien que la technologie soit généralement appelée «Batterie de sable», l'usine de Pornainen utilise en fait des carrières de stéatite. Ce matériau est un déchet de l'industrie des cheminées et est disponible localement en grande quantité.

Les matériaux granulaires comme le sable et la stéatite sont thermiquement inertes et peuvent conserver la chaleur particulièrement longtemps. Comme il ne nécessite pas de matières premières rares ou de produits chimiques complexes, le procédé est considéré comme robuste, durable et évolutif. Parallèlement, l'utilisation de sous-produits favorise l'économie circulaire.

La pierre ollaire est utilisée pour stocker de l'énergie et est un sous-produit de la production de cheminées en Finlande.

Source : Polar Night Energy

A la différence des batteries à base de terres rares ou de composants chimiques, la technologie est robuste et évolutive. Selon le fabricant, la grande installation atteint un rendement élevé et dépasse les objectifs d'efficacité garantis dès la première année de fonctionnement.

La récupération d'énergie comme prochaine étape

Alors que l'installation de Pornainen ne fournit que de la chaleur, Polar Night Energy prévoit un autre projet pilote à Valkeakoski. C'est la première fois que l'on teste comment la chaleur stockée peut être reconvertie en électricité.

Ce procédé, connu sous le nom de «Power-to-Heat-to-Power» (P2H2P), utilise des turbines à vapeur pour produire de l'électricité à partir de la chaleur stockée. Ce processus nécessite des températures beaucoup plus élevées, c'est pourquoi la nouvelle installation sera conçue en conséquence.

Il est prévu d'atteindre un rendement électrique de 30 à 35 pour cent, comparable à celui des centrales électriques conventionnelles. En mode de production combinée de chaleur et d'électricité, l'utilisation totale de l'énergie utilisée pourrait même atteindre 90 pour cent. La construction commencera à l'automne et les premiers essais sont prévus pour début 2026. Le projet est soutenu par Business Finland et durera jusqu'en 2027.

Si le projet pilote est un succès, les batteries au sable pourraient à l'avenir non seulement fournir de la chaleur, mais aussi contribuer à l'approvisionnement en électricité. Ce serait peut-être un véritable gamechanger pour la transition énergétique.

Photo d’en-tête : Énergie Nuit Polaire

