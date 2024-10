La famille Kindle d'Amazon prend des couleurs

Le Kindle 2024 régulier sera accompagné d'un Paperwhite plus rapide, d'un nouveau Kindle Scribe pour la prise de notes et d'une toute nouvelle édition couleur.

L'assortiment des e-readers d'Amazon ne comportait jusqu'à présent aucune version avec écran couleur. Avec la nouvelle Colorsoft Signature Edition, cela change. Par ailleurs, Amazon présente un Kindle Scribe à bord blanc, un Paperwhite plus rapide et le Kindle 2024.

Tous les e-readers présentés ne sont pour l'instant disponibles ou en précommande qu'aux États-Unis. La date de leur mise en vente chez nous est encore en cours d'examen. Dès que possible, je compléterai ici les arêtes.

Kindle Colorsoft Signature : écran coloré et lumineux

Cette liseuse électronique colorée est sans doute la plus excitante de la nouvelle gamme. Avec lui, Amazon propose enfin un e-reader avec un écran couleur. D'autres fabricants, comme Rakuten avec le Kobo Libra Colour, en ont un depuis plus longtemps.

La Kindle Colorsoft Signature est censée avoir des couleurs riches et un écran semblable à du papier. La couleur serait idéale pour une meilleure vue d'ensemble de la bibliothèque ou pour surligner des textes en couleur. De plus, les images peuvent être agrandies sans problème et dans une belle résolution. Le Kindle présente de forts contrastes aussi bien en affichage noir et blanc qu'en affichage couleur.

Grâce à l'affichage coloré, vous avez plus de visibilité dans votre bibliothèque.

Source : Amazon

Le nouveau guide de lumière LED en nitrure serait également très efficace et augmenterait la luminosité de l'écran. De manière pratique, l'e-reader est étanche. La batterie devrait durer jusqu'à huit semaines, après quoi vous pouvez également recharger l'e-reader sans fil.

La Kindle Colorsoft Signature coûtera un peu moins de 280 dollars (prix de vente conseillé) et sera livrée aux États-Unis à partir du 30 octobre.

Kindle Scribe : pour la prise de notes et les annotations dans la marge

Le nouveau Kindle Scribe est à la fois un lecteur électronique et un appareil de prise de notes. L'écran a désormais des bords blancs, ce qui rend le design plus léger. Avec un Pencil d'Amazon, vous pouvez y prendre des notes et écrire des remarques directement dans vos e-books. Le second fonctionne grâce au logiciel Active Canvas, qui affiche toujours les notes en marge du texte du livre - donc même si vous adaptez la mise en page du livre.

Le Kindle Scribe est super pour prendre des notes.

Source : Amazon

Sur le Kindle Scribe, vous trouverez également une application de prise de notes qui peut effectuer des ajustements automatiques de vos textes. Par exemple, elle résume les textes ou rend l'écriture plus lisible si nécessaire.

Le Kindle Scribe sera livré à partir du 4 décembre aux Etats-Unis et coûtera un peu moins de 400 dollars (prix de vente conseillé).

Kindle Paperwhite : le plus populaire de la famille devient plus rapide

Ce modèle est le plus vendu selon Amazon. Légèrement plus grand que son prédécesseur, l'écran mesure désormais sept pouces au lieu de 6,8. En revanche, il est un peu plus fin. L'autonomie de la batterie est censée durer jusqu'à trois mois. Il est en outre résistant à l'eau. La mémoire intégrée de 16 gigaoctets vous permet de stocker des milliers de livres.

Le Kindle Paperwhite est conçu non seulement pour la lecture, mais aussi pour la prise de notes. Amazon a également adapté le stylet à cet effet. Vous pouvez désormais utiliser le dos du stylet pour gommer

L'arrière du stylet est une gomme.

Source : Amazon

Le Kindle Paperwhite est disponible pour un peu moins de 160 dollars (prix de vente conseillé). Si vous avez besoin d'encore plus d'espace de stockage, si vous préférez le chargement sans fil et si vous avez besoin d'un éclairage frontal à variation automatique, vous pouvez opter pour l'édition Signature du Kindle Paperwhite. Elle coûte un peu moins de 200 dollars (prix de vente conseillé).

Le Kindle classique (économique) 2024

Si vous êtes à la recherche d'une solution plus économique, le Kindle 2024 est disponible pour un peu moins de 110 dollars (prix de vente conseillé). Celui-ci est équipé d'un nouveau processeur qui permet de tourner les pages plus rapidement. Il a un écran d'une densité de pixels de 300ppi et vous offre 16 gigaoctets de mémoire. Avec un peu moins de 160 grammes, il est léger. Le Kindle 2024 est également disponible en vert clair.