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La Cour suprême établit que les fournisseurs d'accès ne sont pas responsables du partage de fichiers

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 26/3/2026

La plus haute juridiction américaine exonère les fournisseurs d'accès à Internet : Sans promotion active, ils ne sont pas responsables des infractions aux droits d'auteur commises par leurs utilisateurs.

La Cour suprême des États-Unis a rendu une décision de grande portée sur les droits d'auteur sur Internet. Selon cette décision, les fournisseurs d'accès à Internet ne sont en principe pas responsables des infractions aux droits d'auteur commises par leurs utilisateurs. Le tribunal précise ainsi que le seul accès au réseau ne suffit pas à rendre les fournisseurs responsables.

Le cas concret concernait le fournisseur Cox Communications et une plainte de grands labels de musique, dont Sony Music. Celles-ci avaient accusé l'entreprise de ne pas avoir suffisamment empêché les violations massives des droits d'auteur par le biais du partage de fichiers. La décision annule un jugement antérieur. En 2019, un jury avait condamné Cox à payer environ un milliard de dollars parce que des utilisateurs avaient diffusé illégalement plus de 10 000 œuvres musicales protégées via la connexion de l'entreprise. Les juges ont conclu à l'unanimité que les critères précédents de ce que l'on appelle la coresponsabilité («contributory liability») étaient trop larges.

Qu'est-ce que la Cour voit de différent par rapport à son prédécesseur?

Dans son raisonnement, le tribunal trace une ligne claire : un fournisseur n'est responsable que s'il encourage délibérément les violations du droit d'auteur ou s'il conçoit expressément ses services dans ce but. En revanche, le simple fait de savoir que des utilisateurs diffusent également des contenus illégaux via son propre service ne suffit pas. Selon le tribunal, le fait de reprocher à un fournisseur de ne pas agir de manière suffisamment cohérente contre les récidivistes ne suffit pas non plus à établir sa responsabilité.

Le litige remonte à plusieurs années. Les maisons de disques avaient fait valoir que Cox avait ignoré des milliers de notifications de violations de droits d'auteur et s'était abstenu de bloquer les utilisateurs concernés. Le fournisseur a rétorqué qu'il ne faisait que fournir un accès à Internet et qu'il ne pouvait pas agir en tant qu'autorité de contrôle du comportement de ses clients.

Et la Suisse?

Avec ce jugement, le tribunal crée un précédent important pour la gestion des violations de droits d'auteur dans l'espace numérique. La décision ne concerne pas seulement les fournisseurs d'accès à Internet classiques, mais aussi d'autres services qui transmettent ou stockent des contenus - comme les hébergeurs de fichiers.

L'arrêt donne également matière à discussion en Europe. Les tribunaux et les législateurs européens s'inspirent toujours des cas américains pour les questions de responsabilité des plateformes et des fournisseurs d'accès. Dans l'UE, il existe des règles de responsabilité propres, par exemple pour les services d'hébergement et d'accès. En Suisse, en 2019, par le Tribunal fédéral qu'un fournisseur d'accès peut être tenu responsable de la violation des droits d'auteur.La responsabilité du fournisseur d'accès pour la violation du droit d'auteur d'un client ne peut être engagée que si «a favorisé l'acte par son comportement» et «qu'il existe un lien de causalité adéquate entre l'acte principal et le comportement de l'abonné».

La discussion sur l'étendue de la responsabilité des fournisseurs devrait toutefois être relancée par cette dernière décision - notamment sur la question de savoir s'ils doivent ou non agir activement contre les utilisateurs.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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