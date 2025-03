Nouveautés + tendances 6 1

La console portable Xbox devrait arriver en 2025, la nouvelle console en 2027

Philipp Rüegg Traduction: traduction automatique 12/3/2025

La console portable de Microsoft devrait arriver plus tôt que prévu. Le successeur de la Xbox Series X/S a également une date de sortie présumée.

Microsoft semble vouloir contrer la baisse constante des ventes de Xbox Series X/S avec un nouveau matériel. Phil Spencer, directeur de la division Gaming de Microsoft, a récemment annoncé qu'il travaillait sur un ordinateur de poche. Selon le blog tech Windows Central, vous n'aurez plus à patienter longtemps.

Dès cette année, les premières consoles portables Xbox devraient voir le jour - au pluriel. Ils ne proviendront pas directement de Microsoft, mais de fabricants tiers comme Asus, Lenovo ou MSI. Ils devraient toutefois parler le langage de design Xbox, y compris des touches Xbox dédiées. Le nom de code du projet est Keenan.

De nombreux partenaires de Microsoft ont déjà leurs propres ordinateurs de poche Windows en solde, comme Asus avec le Rog Ally X ou Lenovo avec le Legion Go. Pour que les ordinateurs de poche Xbox officiels se démarquent, Microsoft doit fournir une version de Windows optimisée pour les ordinateurs de poche, sans bloatware. Sinon, elles resteront derrière le Steam Deck qui domine le marché des ordinateurs de poche.

Avec la Game Bar et le mode compact, Microsoft tente depuis longtemps d'améliorer l'expérience de la console portable sur Windows.

Source : Philipp Rüegg

Une nouvelle Xbox dans deux ans

Même si la Xbox Series X/S se vend nettement moins bien que la Playstation 5, Microsoft n'abandonne pas le salon sans se battre. Une nouvelle console Xbox devrait voir le jour en 2027. Le PDG de Microsoft, Satja Nadella, aurait déjà donné son feu vert, écrit Windows Central. La nouvelle machine devrait remplacer la Xbox Series X et ne devrait donc pas se situer dans la catégorie budgétaire. Elle devrait être accompagnée d'une série d'options de manettes.

La console devrait également être plus proche de Windows, ce qui pourrait faciliter le processus de développement pour les studios de jeux. Une rétrocompatibilité avec les anciens jeux est également attendue. Spencer a également souligné qu'il soutiendrait des plateformes de vente alternatives. Cela fait référence à Steam, Epic Games Store, Battle.net et autres. Il s'agirait d'une mesure phare qui distinguerait clairement la Xbox de la Playstation ou de la Switch.

La prochaine Xbox devrait redevenir un appareil haut de gamme comme la Series X.

Source : Philipp Rüegg

Microsoft se détourne de plus en plus de l'exclusivité de la plateforme. Après "Indiana Jones and the Great Circle", "Doom the Dark Ages", "Forza Horizon 5", un autre titre Xbox trouve le chemin de la Playstation 5. Et l'ancien fleuron de la Xbox, "Gears of War", pourrait lui aussi bientôt danser sur plusieurs mariages.

Je suis curieux de voir si Xbox aura plus de succès avec sa nouvelle stratégie matérielle qu'avec la génération actuelle.

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 6 personne(s)