La chaussette iSock

Nouveautés + tendances
Apple repousserait le prochain iPhone Air
par Samuel Buchmann
Vous avez toujours voulu un morceau de tissu à 230 dollars pour recouvrir votre iPhone ? C'est votre jour de chance.
Avec les nouveaux iPhones, Apple vend pour la première fois un Cross Body Strap. Si un tel accessoire n'exprime pas assez clairement votre
mauvais goût immense richesse, il existe désormais un remède : le «iPhone Pocket», qui coûte 230 dollars US - une collaboration entre Apple et le designer japonais Issey Miyake.
Le communiqué de presse de Cupertino décrit l'étui comme «magnifique façon de porter l'iPhone». C'est... une perspective. D'un autre, la chose ressemble à une chaussette glorifiée avec une lanière. La construction unique en 3D tissée «» pourrait contenir d'autres petits objets en plus de l'iPhone. Comme dans - enfin - n'importe quel récipient.
L'inspiration pour le design aurait été le concept «d'un morceau de tissu». Oui, vous avez bien lu. Un morceau de tissu. «Le design de l'iPhone Pocket reflète le lien entre l'iPhone et son utilisateur», explique Yoshiyuki Miyamae, directeur du design chez Miyake Design Studio. L'iPhone Pocket poursuit le concept «du plaisir de porter l'iPhone à sa façon».
L'iPhone Pocket est disponible en édition limitée dans une sélection d'Apple Stores aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Italie, à Singapour, en Corée du Sud et en Chine. Outre la version cross-body, il existe également une version plus courte. Elle s'adapte au poignet ou au sac à main et coûte seulement 150 dollars US au lieu de 230.
Qui sait : peut-être que l'iPhone Pocket s'avérera un aussi bon investissement que les iPod Socks, que Steve Jobs avait présentées avec autodérision en 2004 comme un produit révolutionnaire «» . Elles coûtaient 29 dollars, mais aujourd'hui elles changent de mains pour le triple.
Mon empreinte digitale change régulièrement au point que mon MacBook ne la reconnaît plus. Pourquoi ? Lorsque je ne suis pas assis devant un écran ou en train de prendre des photos, je suis probablement accroché du bout des doigts au beau milieu d'une paroi rocheuse.
Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher
Nouveautés + tendances
par Samuel Buchmann
Nouveautés + tendances
par Michelle Brändle
Nouveautés + tendances
par Laura Scholz