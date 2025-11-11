Apple
La chaussette iSock

Samuel Buchmann
11/11/2025
Vous avez toujours voulu un morceau de tissu à 230 dollars pour recouvrir votre iPhone ? C'est votre jour de chance.

Avec les nouveaux iPhones, Apple vend pour la première fois un Cross Body Strap. Si un tel accessoire n'exprime pas assez clairement votre mauvais goût immense richesse, il existe désormais un remède : le «iPhone Pocket», qui coûte 230 dollars US - une collaboration entre Apple et le designer japonais Issey Miyake.

L'iPhone Pocket se décline en huit couleurs plus ou moins discrètes.

Le communiqué de presse de Cupertino décrit l'étui comme «magnifique façon de porter l'iPhone». C'est... une perspective. D'un autre, la chose ressemble à une chaussette glorifiée avec une lanière. La construction unique en 3D tissée «» pourrait contenir d'autres petits objets en plus de l'iPhone. Comme dans - enfin - n'importe quel récipient.

«Le plaisir de porter l'iPhone»

L'inspiration pour le design aurait été le concept «d'un morceau de tissu». Oui, vous avez bien lu. Un morceau de tissu. «Le design de l'iPhone Pocket reflète le lien entre l'iPhone et son utilisateur», explique Yoshiyuki Miyamae, directeur du design chez Miyake Design Studio. L'iPhone Pocket poursuit le concept «du plaisir de porter l'iPhone à sa façon».

L'iPhone Pocket est disponible en édition limitée dans une sélection d'Apple Stores aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Italie, à Singapour, en Corée du Sud et en Chine. Outre la version cross-body, il existe également une version plus courte. Elle s'adapte au poignet ou au sac à main et coûte seulement 150 dollars US au lieu de 230.

Un sac sur un autre sac.

Qui sait : peut-être que l'iPhone Pocket s'avérera un aussi bon investissement que les iPod Socks, que Steve Jobs avait présentées avec autodérision en 2004 comme un produit révolutionnaire «» . Elles coûtaient 29 dollars, mais aujourd'hui elles changent de mains pour le triple.

