Nouveautés + tendances 16 0

Kodak Charmera : mini appareil photo numérique avec effet de surprise

Martin Jud Traduction: traduction automatique 11/9/2025

Kodak lance le Charmera, un appareil photo numérique au format porte-clés - emballé dans une boîte aveugle. Malheureusement, il est déjà épuisé. Reste à savoir si cela est dû à la demande ou à un calcul intelligent.

Kodak et Reto ont présenté le Charmera, un appareil photo numérique si petit qu'il peut faire office de porte-clés - et si ludique qu'il est vendu dans une Blind Box. Blind Box signifie que celui qui passe commande ne sait pas à l'avance laquelle des sept variantes de couleur se trouve dans le paquet. Le gadget ne s'adresse pas tant aux passionnés de photo qu'aux collectionneurs, aux amateurs de gadgets rétro ou aux simples curieux qui aiment se laisser surprendre.

La Charmera existe en sept variantes

Source : Kodak

Optiquement, le Charmera rappelle les appareils photo argentiques bon marché des années 90 et du début des années 2000 - ces modèles en plastique colorés avec viseur optique que l'on trouvait en voyage, dans les festivals ou comme cadeaux publicitaires. Pas de zoom, pas d'écran, il suffisait de prendre des photos. Le Charmera reprend exactement ce look d'appareil photo jetable, remplace le rouleau de film par une carte microSD et reste volontairement réduit sur le plan technique. Un hommage numérique à l'analogique de masse qui a autrefois démocratisé la photographie.

L'appareil photo provient de Reto Production Limited, un partenaire de licence de Kodak basé à Hong Kong. Reto développe depuis des années des appareils photo rétro et les commercialise sous la marque Kodak - notamment des modèles comme le M35 ou l'Ultra Wide & Slim.

Cela rappelle extrêmement les vacances dans le sud de la France dans les années 90.

Source : Kodak

L'arrière de la Charmera.

Source : Kodak

La Charmera pèse 30 grammes, mesure 5,8 × 2,5 × 2 centimètres et est livrée avec un porte-clés à clip. Elle prend des photos de 1,6 mégapixels et les stocke sur une carte microSD qui n'est pas incluse. Des vidéos sont également possibles - au format AVI à 30 FPS. La résolution est probablement de 640 × 480 pixels, mais n'est pas officiellement indiquée. Le chargement s'effectue via USB-C. L'écran de 0,8 pouce affiche le niveau de la batterie, la mémoire et l'aperçu du sujet, tandis que le viseur optique reprend le look des appareils photo compacts classiques des années 90. En outre, sept filtres, quatre cadres et un horodateur peuvent être activés - le tout délibérément lo-fi et réduit de manière charmante.

C'est ici que l'on se rend compte à quel point la chose est petite.

Source : Kodak

Pendant une courte période, Charmera était disponible sur la boutique officielle de Kodak Reto pour 29,99 dollars US - frais de port et TVA en sus. Au moment de la publication de cette news, elle est déjà en rupture de stock. On ne sait pas pour l'instant si et quand un réapprovisionnement aura lieu.

L'intérêt de l'appareil photo dépend fortement du point de vue. Si vous vous attendez à un appareil photo numérique sérieux, vous serez déçu. En revanche, ceux qui recherchent un accessoire ludique pouvant servir de cadeau, d'objet de collection ou de gag obtiendront un morceau de nostalgie rétro avec un effet de surprise. La technique est secondaire - ce qui compte ici, c'est le look, le format et l'idée.

Photo d’en-tête : Kodak

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 16 personne(s)







