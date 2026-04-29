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Keychron Q0 Mini 8K : le clavier qui n'en est pas un

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 29/4/2026

Keychron a un nouveau clavier qui est résolument réduit à l'essentiel - à une seule touche. Le Q0 Mini 8K n'est pas une faute de frappe. C'est un produit.

Le Q0 Mini 8K - à ne pas confondre avec son homonyme, le Numpad Q0 - est le nouveau paon éblouissant parmi les claviers. Alors que ses congénères proposent 60, 65 ou plus de 100 touches, il se contente d'une seule - mais cette touche est loin d'être modeste. Le commutateur en dessous est quatre fois plus grand qu'un commutateur mécanique normal. La Q0 Mini 8K compense. Et comment.

Le boîtier en aluminium usiné CNC confère à ce radiateur une dignité qui se moque de sa raison d'être. Il est plus lourd, plus massif et plus cher qu'il ne devrait l'être. Ce n'est même pas sa masse qui est son plus grand attribut, mais sa vitesse : 8000 fois par seconde, il indique à l'ordinateur s'il a été pressé. Votre clavier de bureau ne le fait que 125 fois.

Les dieux seuls savent si cela est utile pour un clavier à une touche. Après tout, vous pouvez programmer l'appareil comme bon vous semble. Il fonctionne avec QMK, un firmware open source qui jouit d'une grande réputation parmi les passionnés de claviers. Via le Keychron Launcher - un outil basé sur un navigateur - vous pouvez apprendre à la Q0 Mini 8K ce qu'elle doit faire lorsqu'on appuie dessus : Déclencher des macros, appuyer sur la touche muet ou réduire toutes les fenêtres - au cas où le patron débarquerait encore à l'improviste.

La keycap est constituée d'un mélange de plastique PBT à l'extérieur et de polycarbonate transparent à l'intérieur - pour que la lumière RGB puisse bien transparaître. Car il va de soi que la pièce est dotée d'un éclairage RGB. Pour un seul bouton.

Pour environ 65 dollars américains, vous obtenez donc un bouton. Un bouton bien fini, très rapide et bien éclairé. Vous ne saurez si vous en avez besoin que lorsque vous l'aurez. Et peut-être pas encore.

Photo d’en-tête : Keychron

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