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Keychron ouvre ses conceptions de matériel - et c'est la bonne façon de procéder

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 9/4/2026

Keychron met gratuitement à disposition ses designs de matériel sur GitHub. Le fabricant de claviers souhaite ainsi renforcer la communauté des claviers. Une démarche intelligente - même si elle n'est pas totalement désintéressée.

Quiconque me demande de recommander un clavier entend généralement le nom de Keychron. Le fabricant m'a convaincu dans plusieurs essais. Il montre également de quoi il est capable en matière de souris, notamment avec la MX-Master clone M6. La qualité de la fabrication et les possibilités de modding sont particulièrement remarquables.

Maintenant, Keychron va encore plus loin : sur GitHub, la société a publié un référentiel contenant les fichiers CAO de ses conceptions matérielles. Ceux-ci sont accessibles à tous. Le CEO a déclaré à ce sujet sur Discord:

Nous pensons que la publication de fichiers matériels de production est un article important pour la communauté plus large du matériel et des claviers. Keychron CEO, Discord

Mais derrière cette décision se cache aussi un calcul. Keychron a récemment été confronté à une série de production défectueuse : certains claviers enregistraient des doubles saisies ou ignoraient complètement les frappes de touches. Les rapports sur ces problèmes ont nui à la réputation de la marque. L'initiative open source arrive donc à point nommé - ce n'est guère une coïncidence.

Pas de terrain vierge pour Keychron

Indépendamment des motivations : Le référentiel impressionne. Il contient des fichiers CAO aux formats STEP et DXF - c'est-à-dire des modèles 3D et des fichiers de plaques 2D. Ces formats fonctionnent avec des programmes tels que FreeCAD, Onshape, Fusion360, SolidWorks, AutoCAD et DraftSight. D'autres programmes de CAO qui prennent en charge STEP et DXF peuvent également les gérer.

Keychron n'est pas un nouveau venu dans le domaine de l'open source, par exemple pour le firmware. Le fabricant a déjà fourni des fichiers de plaques pour de nombreux claviers mécaniques et a publié le code source QMK pour certains modèles - même si cela a souvent été retardé. Pour la série Ultra plus récente, comme le Q1 Ultra, Keychron utilise le firmware open source ZMK. Cependant, la société n'a pas encore publié le firmware lui-même. Bien que cela soit légalement autorisé, cela laisse un arrière-goût d'inachevé.

Ce que vous pouvez faire avec les fichiers

Les fichiers STEP ne sont pas aussi faciles à éditer que les formats spécifiques aux logiciels, mais ils sont beaucoup plus flexibles que les fichiers STL ou Mesh, qui sont pratiquement impossibles à éditer. Avec les fichiers fournis, vous pouvez créer des boîtiers ou d'autres pièces par impression 3D ou fraisage CNC dans différents matériaux. Vous pouvez également adapter les conceptions dans des programmes tels que Fusion360 ou FreeCAD - même avec des connaissances de base, c'est faisable.

Le référentiel offre une collection complète : des modèles de keycap, des boîtiers de clavier, des boutons, des plaques, des boîtiers de souris et même des boîtiers de stabilisateur sont inclus. Important : la licence interdit expressément toute utilisation commerciale.

Téléchargement facile via le site web

Keychron a résolu l'accès aux fichiers de manière intelligente : le dépôt GitHub est directement lié au site web. Vous choisissez votre modèle de clavier dans un menu déroulant et vous téléchargez le fichier via le même processus de checkout que celui que vous utilisez pour acheter un produit.

Dans l'ensemble, c'est une initiative utile - pour la communauté et pour Keychron lui-même. Les conceptions matérielles ouvertes inspirent confiance. Après les récents problèmes de qualité, le fabricant en a bien besoin.

Photo d’en-tête : Kevin Hofer

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