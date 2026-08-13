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Keychron C100 8K : 100 touches qui ne peuvent (encore) rien faire

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 13/8/2026

Keychron élargit sa gamme avec un nouveau monstre : le C100 8K Giant Custom Macro Pad est un géant qui doit encore apprendre à marcher.

Tout sauf normal : Keychron a récemment lancé un clavier à une seule touche, et maintenant c'est l'inverse. Le C100 8K Giant Custom Marco Pad a un nombre absurde de touches pour un macropad. Le nom est tout un programme, presque brutalement honnête – 10 rangées, 10 colonnes, 100 touches. Un macropad personnalisé au format XXL, disponible directement chez Keychron pour 64,99 dollars américains, incluant les commutateurs Apex Red et les keycaps.

Comme il se doit pour un produit Keychron actuel, ce géant offre également un taux d'interrogation de 8000 Hz – un chiffre aussi pertinent pour un macropad qu'un turbocompresseur sur un vélo. Il est livré avec des keycaps noires transparentes et les propres commutateurs linéaires Apex Red de Keychron. Si ceux-ci ne vous conviennent pas : les prises hot-swap sont standard, vous pouvez donc les changer. Sinon, le C100 8K reste simple : boîtier en plastique carré, câble USB-C, pas de sans fil, pas de fioritures – sauf l'éclairage RGB, qui est bien sûr indispensable.

Le véritable atout ne se révèle qu'au déballage : les 100 touches sont vierges. Vous recevez donc un outil auquel vous devez d'abord apprendre ce qu'il doit faire. Via le Keychron Launcher, l'outil de configuration basé sur un navigateur, vous pouvez réaffecter les touches, enregistrer des macros et régler l'éclairage RGB par touche ou avec des effets prédéfinis. L'ensemble est conçu pour pratiquement tout : jeux, streaming, production de contenu, CAO, codage, productivité générale – le groupe cible est aussi vaste que le nombre de touches.

Je serais dépassé par autant de touches. Pour moi, l'intérêt d'un macropad est d'accéder rapidement à mes dix fonctions les plus utilisées par une simple pression de touche. Le C100 8K a autant de sens pour moi que le macropad à une touche Q0 Mini 8K – c'est-à-dire aucun.

Photo d’en-tête : Keychron

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