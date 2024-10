"Kaos" : Netflix annule la série après une seule saison

Netflix met fin à la série sur les dieux avec Jeff Goldblum après seulement une saison. Malgré une histoire prometteuse et un casting de haut niveau, le mythe des dieux modernes "Kaos" ne sera pas poursuivi.

Mauvaise nouvelle pour l'Olympe des séries : Netflix annule "Kaos" après seulement une saison. Ce n'est toutefois pas Netflix qui le confirme, mais l'actrice Aurora Perrineau dans un poste Instagram.

"Cela fait mal", écrit-elle, mais elle fait l'éloge de ses collègues acteurs et de l'équipe créative de la série. "Tout le monde a été brillant et unique. Chaque performance m'a surprise et enthousiasmée. [...] Nous avons créé quelque chose d'étrange, de sombre, d'hilarant, de délirant et d'absolument tragique - quelque chose de totalement humain"

Quand un fan lui demande si cela signifie que la série a été annulée, elle répond : "Malheureusement, oui."

Des prémisses prometteuses, mais pas assez de public

Le post de Perrineau a été rapidement suivi par le cri d'alarme des fans de "Kaos". Netflix serait donc fidèle à sa réputation d'arrêter les bonnes séries avec une fin ouverte après une seule saison. Le géant du streaming ne se fait pas des amis en agissant ainsi. En effet, "Kaos" aurait une prémisse passionnante que le showrunner Charlie Covell ("The End of the F***ing World") voulait raconter en trois saisons.

Concrètement, "Kaos" se déroule dans le monde moderne d'aujourd'hui, mais les dieux grecs ne sont pas de simples mythes - ils sont une réalité. Un régime. Zeus, le père des dieux, interprété avec une belle arrogance par Jeff Goldblum, sombre dans la crise de la quarantaine lorsqu'une ride sur son front lui rappelle son caractère éphémère. Pour asseoir son règne de terreur, il resserre encore les rênes. Pendant ce temps, Prométhée, joué par la star de "Game of Thrones" Stephen Dillane, élabore effectivement un plan pour renverser Zeus - avec l'aide de trois personnes qui ne se doutent même pas qu'elles font partie de son projet à multiples facettes.

Sur Rottentomatoes, "Kaos" a obtenu un solide taux de recommandation de 76% de la part des critiques, tandis que la série a fait encore mieux auprès du public avec 83%. La plateforme d'information de Netflix What's on Netflix a également signalé que le mythe des dieux modernes s'est maintenu dans le top 10 mondial du streaming au cours des quatre premières semaines suivant sa sortie - un début prometteur.

En réalité, "Kaos" aurait été confronté dès le début à des chiffres d'audience plutôt "mitigés". Selon un rapport récent - également publié par What's on Netflix - , la série n'a obtenu qu'un peu moins de 15 millions de vues au cours des quatre premières semaines. C'est deux fois moins que la série "Supacell", beaucoup moins connue, que j'avais déjà présentée dans mon Streaming-highlights de juin.

Le budget officiel de "Kaos" n'est pas connu, mais le casting prestigieux composé de Jeff Goldblum, Janet McTeer, Stephen Dillane, Cliff Curtis et David Thewlis a probablement englouti à lui seul des salaires considérables. A cela s'ajoutent quelques effets spéciaux, peu nombreux mais coûteux. L'auteur de Forbes Paul Tassi considère en outre que le "taux d'achèvement" de "Kaos" a probablement été assez faible.

Un point important : Tassi écrivait déjà il y a un an que Netflix n'accorde pas seulement une grande importance aux vues lors des décisions de renouvellement, mais bien plus à la proportion de spectateurs qui regardent une saison jusqu'à la fin. Si le taux d'achèvement est inférieur à 50 pour cent, le service de streaming en déduit que plus de la moitié du public ne reviendrait pas pour une deuxième saison. Investir dans des épisodes supplémentaires ne serait donc pas rentable, en particulier pour les séries coûteuses, car cela ne contribuerait guère à la croissance des abonnements - conformément à un strict équilibre entre coûts et bénéfices.

Et pourtant, ce qui reste, c'est la déception. Du moins pour les "rares" fans comme moi.