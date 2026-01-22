Nouveautés + tendances 4 2

Jusqu'à 6 Tbit/s : Blue Origin annonce l'Internet ultra-rapide par satellite

Debora Pape Traduction : traduction automatique 22/1/2026

Blue Origin a l'intention de construire un réseau à haute performance pour les entreprises et les agences gouvernementales à l'aide de plus de 5000 satellites à partir de fin 2027.

L'orbite terrestre sera encore plus encombrée fin 2027 : la société spatiale privée Blue Origin de Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, veut mettre en orbite des milliers de satellites et établir ainsi le service Internet par satellite Tera Wave. L'entreprise Space X d'Elon Musk exploite déjà un système similaire depuis 2020 avec Starlink. Et Amazon lui-même met en place un service haut débit comparable avec Amazon Leo.

Mais contrairement à Starlink et Amazon Leo, Tera Wave n'est pas destiné à la connexion des foyers, des navires ou des avions. Selon le communiqué de presse, Tera Wave s'adresse spécifiquement aux entreprises, aux centres de données et aux institutions gouvernementales et vise à leur fournir un Internet haut débit fiable et symétrique.

L'avantage du système est, comme pour Starlink, son déploiement rapide et indépendant des travaux de construction : là où le déploiement du haut débit est trop lent ou n'est pas réalisé du tout, l'Internet par satellite peut y remédier. En outre, Tera Wave met l'accent sur la redondance. En cas de catastrophe naturelle, de cybercriminalité ou de panne de la fibre optique, par exemple, le solde doit garantir que les services critiques restent accessibles.

Jusqu'à 6 Tbit/s via la communication laser

Selon site web, Blue Origin limite son service à un maximum d'environ 100 000 clients, tandis que Starlink dessert plusieurs millions de clients - et offre en contrepartie un débit de transmission plus faible et asymétrique. Alors que Starlink vise à dépasser le seuil du gigabit en téléchargement à partir de 2026, Blue Origin vante une vitesse de transmission nettement supérieure.

L'entreprise prévoit de lancer un total de 5408 satellites dans l'espace. 5280 d'entre eux seront en orbite basse autour de la Terre, à une altitude comprise entre 520 et 540 kilomètres, et permettront d'atteindre jusqu'à 144 gigabits par seconde grâce à un signal radio. 128 autres satellites seront placés en orbite terrestre moyenne, entre 8000 et 24 200 kilomètres d'altitude, et permettront d'atteindre des vitesses allant jusqu'à six térabits par seconde grâce à des communications laser. Ils serviront également de solution de backhaul optique pour les satellites en orbite basse.

Représentation des deux orbites de satellites prévus par Tera Wave.

Source : Blue Origin

Six térabits par seconde, c'est une vitesse de transmission énorme. Mais cette connexion présente également des inconvénients : En raison de la distance plus grande, la transmission se fait avec une latence plus élevée et la communication optique dépend d'une vue claire entre l'émetteur et le récepteur. Les tempêtes pourraient perturber la communication.

Près de 13 000 satellites tournent autour de la Terre

Les plus de 5 000 satellites Tera-Wave prévus s'ajoutent aux quelque 13 000 satellites actifs qui sont déjà en orbite autour de la Terre, selon l'Agence spatiale européenne (ESA). A cela s'ajoutent des milliers d'autres satellites qui ne sont plus actifs. Plus de 9000 satellites sont actuellement en service pour le fonctionnement de Starlink et selon SpaceX, leur nombre devrait atteindre 42 000.

Les experts de l'ESA s'inquiètent de la quantité de satellites et des débris spatiaux qui en résultent. Ils représentent une menace croissante pour les missions spatiales et les satellites actifs. SpaceX agit déjà : le directeur technique de Starlink, Michael Nicolls, a annoncé début janvier sur X qu'environ 4400 satellites de la société allaient descendre d'une orbite de 550 kilomètres à 480 kilomètres. Là, les satellites désactivés se consument plus rapidement dans l'atmosphère.

Un document technique annexe que Blue Origin a publié selon Geekwire accompagnant la demande d'autorisation, aborde la question de l'élimination des satellites Terawave à la fin de leur service actif. 90 pour cent des satellites devraient se consumer dans l'atmosphère au plus tard cinq ans après leur désactivation. Un système de propulsion actif est censé prévenir les collisions avec d'autres objets avant cela. Néanmoins, plus de satellites signifie plus de risques.

Photo d’en-tête : Shutterstock/JennLShoots

