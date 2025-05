Nouveautés + tendances 17 11

Jusqu'à 400 employés d'EA devront partir et un jeu "Titanfall" sera mis au rebut

Debora Pape Traduction: traduction automatique 30/4/2025

EA ne s'est pas encore remis des deux flops de l'automne et licencie à nouveau des centaines d'employés. Le studio Respawn arrête également le développement de deux nouveaux jeux.

Le groupe de jeux vidéo Electronic Arts (EA) navigue toujours dans des eaux incertaines. Après plusieurs vagues de licenciements ces dernières années, 300 à 400 employés doivent à nouveau quitter leur poste, selon «Bloomberg»https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-29/electronic-arts-lays-off-hundreds-cancels-titanfall-game.

Le journal cite un porte-parole du groupe pour justifier cette mesure. Elle se lit comme la plupart des déclarations sur les licenciements massifs dans l'industrie du jeu vidéo : en vue des objectifs de croissance stratégiques à long terme, il est devenu nécessaire d'organiser les équipes de manière plus efficace et de mieux répartir les ressources.

Respawn Entertainment est durement touché

Au sein du seul studio Respawn Entertainment, propriété d'EA, une centaine de membres du personnel seraient concernés par ces licenciements. Le studio est responsable de «Apex Legends» et de la série «Star Wars : Jedi». «L'année dernière, Respawn Entertainment avait arrêté le développement d'un jeu Star Wars» dont le nom n'a pas été révélé.

Une déclaration de la société sur X ne précise pas le nombre de personnes licenciées, mais fait simplement état de «ajustements d'équipe». Il est toutefois clair qu'il s'agit de licenciements : le studio est reconnaissant envers les employés concernés et les soutient dans leur transition. Certains d'entre eux pourraient être réaffectés à d'autres tâches au sein d'EA

De plus, le développement de deux nouveaux projets de jeu a été arrêté. Les deux projets en étaient aux premiers stades de développement. Selon le rapport de «Bloomberg», l'un d'entre eux était un jeu de tir d'extraction dans l'univers de «Titanfall». On ne sait rien de plus sur le second jeu, dont le développement aurait été interrompu «plus tôt dans l'année».

Les flops de l'automne ont coûté des milliards à EA

Les licenciements actuels sont motivés par une situation difficile pour le groupe. La série FIFA, désormais appelée FC, est l'une des principales vaches à lait d'EA. Mais FC 25, sorti en septembre 2024, n'a pas répondu aux attentes financières. De plus, la série de jeux génère habituellement des millions de bénéfices pour le groupe grâce aux transactions in-game. Le jeu de rôle «Dragon Age : The Veilguard» de BioWare n'a pas non plus enregistré autant de ventes que prévu. Il était sorti en octobre 2024.

A la suite de ce flop, le groupe a revu à la baisse en janvier ses prévisions de revenus pour l'exercice 2025, ce qui s'est immédiatement ressenti en bourse. Le cours de l'action a chuté de 16 pour cent et ne s'est pas encore complètement remis de cette chute.

Photo d’en-tête : Shutterstock/JHVEPhoto

