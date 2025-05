Nouveautés + tendances 53 28

Jugement d'un tribunal américain : Apple doit autoriser les achats gratuits en dehors des applications

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 2/5/2025

En 2021, un tribunal américain a décidé qu'Apple devait permettre les transactions en dehors des applications. Tim Cook a alors introduit une nouvelle taxe sur les achats hors application. Aujourd'hui, la juge a éclaté de rire.

La Cour de district de Californie du Nord a interdit à Apple de facturer des frais pour les achats effectués en dehors des applications. Apple ne peut pas non plus empêcher les développeurs de diriger les utilisateurs vers des sites externes. Le jugement s'applique immédiatement, mais uniquement aux États-Unis.

La décision de la juge Yvonne Gonzalez Rogers s'inscrit dans le cadre du litige opposant Apple à Epic Games. En 2021 , elle a jugé qu'Apple n'enfreignait pas les lois antitrust avec sa taxe de 30 pour cent sur les achats in-app. Mais le tribunal a ordonné à Apple de retirer ses règles anti-surfacturation «» . En clair, tant que vous achetez quelque chose dans l'app, Apple peut continuer à s'octroyer 30 pour cent du chiffre d'affaires. Mais les développeurs d'applications doivent aussi pouvoir vous diriger vers des sites externes pour éviter cette taxe.

Selon Gonzalez Rogers, Apple s'est délibérément opposé à ce jugement. En effet, la société californienne autorise désormais les redirections vers les achats "hors application", mais elle a introduit une taxe de 27 pour cent sur ces achats et a mis en place d'autres obstacles. Cela va à l'encontre de l'accord de 2021

Tim Cook a pris la décision d'instaurer une nouvelle taxe off-app dès 2023, selon des documents judiciaires.

Source : Screenshot YouTube / Recode

Plus de marge de manœuvre pour «Insubordination»

Dans ses motivations accablantes du jugement, la juge a des mots très clairs : «Le fait qu'Apple ait pensé que le tribunal tolérerait une telle insubordination était une grossière erreur de jugement.» L'entreprise a tenté de sécuriser sa source de revenus illégale. Le PDG Tim Cook aurait eu le choix entre se conformer à l'injonction du tribunal et payer des frais injustifiés. «Cook a pris une mauvaise décision.»

Tim Cook a mal choisi. US-Richterin Yvonne Gonzalez Rogers

Si le jugement n'est pas renversé par la prochaine instance, Gonzalez Rogers devrait avoir raison. L'accord initial de 2021 aurait relativement peu assoupli le contrôle d'Apple sur l'App Store, car il était formulé de manière vague. Le juge a même explicitement autorisé des frais pour les achats hors application - mais seulement avec une explication compréhensible.

Ce dernier point n'a apparemment pas été pris trop au sérieux par Tim Cook. Malgré les inquiétudes internes de Phil Schiller, le directeur de l'App Store, il a approuvé la taxe de 27 pour cent sur les achats hors application. Devant le tribunal, Apple n'a pas fourni de justification raisonnable pour cette commission élevée. Elle détruit de facto toute incitation pour les développeurs à contrôler leurs utilisateurs hors de l'application. Mais Cupertino est allé plus loin en limitant le formatage des liens externes et en ajoutant un avertissement plein écran lorsque les utilisateurs cliquaient dessus.

Apple a examiné deux types d'avertissements lorsqu'une application envoie des utilisateurs vers des pages externes, selon des documents internes. Le choix s'est finalement porté sur la version plein écran (à droite).

Source : United States District Court Northern District of California

Gonzalez Rogers écrit qu'Alex Roman, vice-président d'Apple en charge des finances, leur a tout simplement menti en 2024 lors d'une audition sur la nouvelle redevance off-app «» . Roman a alors déclaré qu'Apple n'avait pas encore décidé du montant de 27 pour cent. Or, des documents internes ont prouvé que c'est précisément ce qui s'était passé en juillet 2023.

A présent, Tim Cook et ses collègues reçoivent la facture. Le nouveau jugement est nettement plus sévère que l'ancien. Il ne laisse plus de place aux frais ou à la peur. Apple n'a désormais plus le droit de :

Prélever des commissions ou des frais pour les achats effectués par les consommateurs en dehors d'une application.

Limiter le style, le formatage ou l'emplacement des liens pour les achats effectués en dehors d'une app par les développeurs

Bloquer ou restreindre l'utilisation de boutons ou autres «Calls to Action».

Affecter la décision des consommateurs de quitter une application. Seul un message neutre «indiquant que l'on visite un site tiers». est désormais autorisé.

Nous sommes en profond désaccord avec la décision. Olivia Dalton, Apples Senior Director of Corporate Communications

La porte-parole d'Apple, Olivia Dalton, écrit dans une déclaration à «The Verge» que l'entreprise est en total désaccord avec le jugement. Apple l'appliquera, mais fera appel.

Epic Games et Spotify se réjouissent

Tim Sweeney, PDG d'Epic Games, s'est réjoui de ce jugement. Il a promis que «Fortnite» sera de nouveau disponible sur l'App Store aux États-Unis dès la semaine prochaine. Son offre de paix supplémentaire «» : Si Apple applique sa nouvelle politique dans le monde entier, Epic Games remettra également son jeu sur l'App Store dans le monde entier - et abandonnera toutes les poursuites en cours et à venir contre Apple sur ce thème.

Tim Sweeney se bat contre les frais d'Apple depuis plus de quatre ans.

Source : X / Tim Sweeney

Spotify a soumis une mise à jour de son application iOS peu de temps après le jugement, mise à jour qui a depuis été approuvée par Apple . Les utilisateurs américains voient désormais les prix du service de streaming dans l'application et peuvent ensuite souscrire directement à un abonnement via un lien vers une page externe. Dans unpost de blog, la société écrit : «Le fait que nous n'ayons pas été en mesure de fournir ces services de base jusqu'à présent est absurde.»

L'UE s'engouffre dans la même brèche

La Cour de district de Californie du Nord ouvre la porte aux développeurs d'applications pour contourner efficacement la taxe sur les achats in-app. Apple risque de voir son chiffre d'affaires baisser douloureusement suite à ce jugement. Les revenus mondiaux de l'App Store sont estimés à environ 30 milliards de dollars américains. Et le site «Apple-Tax» est sous le feu des critiques, et pas seulement aux États-Unis.

Nouveautés + tendances L'UE inflige les premières amendes DMA à Apple et Meta par Samuel Buchmann

L'Union européenne insiste également sur l'application correcte de ses règles de gouvernance. Comme Apple ne les a pas suffisamment appliquées jusqu'à présent, la société californienne a reçu la semaine dernière une amende de 500 millions d'euros. Les règles de l'UE ne sont pas aussi spécifiques que celles du tribunal américain. Mais elles doivent également permettre aux développeurs d'applications de diriger plus facilement les utilisateurs vers des sites externes.

Photo d’en-tête : Shutterstock

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 53 personne(s)