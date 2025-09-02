Nouveautés + tendances 5 3

Jouer comme sur la PS1 : la distro Linux Kazeta devrait le rendre possible

Kevin Hofer Traduction: traduction automatique 2/9/2025

Les distros de jeu Linux dédiées sont nombreuses. Kazeta va plus loin et promet des sensations de console : insérez la carte de jeu, allumez la machine et c'est parti.

Avec Kazeta, le développeur Alesh Slovak veut faire revenir une expérience classique sur console. Il en a assez des boutiques numériques et veut retrouver l'expérience physique du média jeu vidéo. Son idée : mettre les jeux sans DRM, comme ceux que vous trouvez sur GOG, sur des cartes SD pour les convertir en cartouches que Kazeta reconnaîtra.

Les cartes SD sont converties en cartouches pour Kazeta.

Source : Kazeta

Pour jouer à un jeu sur Kazeta, il vous suffit donc d'insérer la cartouche et d'allumer le système. Une fois que vous avez fini de jouer, vous appuyez à nouveau sur le bouton. Une fois configuré, tout cela doit fonctionner sans comptes, sans contrainte de connexion ou de cloud. Comme les cartouches sont protégées en écriture et que les sauvegardes sont séparées, la cartouche elle-même n'est pas affectée. Si vous démarrez Kazeta sans jeu, vous serez accueilli par un bios de style rétro, dans lequel vous pourrez gérer vos sauvegardes, comme sur la PS1.

Génial : un bios comme sur la PS1 vous attire lorsque vous démarrez Kazeta sans carte SD.

Source : Kazeta

Slovak admet qu'il faut un peu de travail et de savoir-faire une fois que tout est en place. Vous devez installer Kazeta sur votre PC. Celui-ci doit être suffisamment puissant pour les jeux que vous souhaitez y jouer. Vous aurez également besoin d'une manette officiellement supportée - selon Github, seule la 8Bitdo Ultimate 2C Wireless l'est pour l'instant. Ensuite, téléchargez l'ISO et installez Kazeta. Mais avant de pouvoir jouer, vous devez créer les cartouches

Selon la taille de votre bibliothèque de jeux, cela peut s'avérer assez fastidieux. Mais une fois que vous avez terminé, vous pouvez vous détendre et jouer sans souci comme dans les années 90.

Photo d’en-tête : Kazeta

