Jony Ive conçoit l'intérieur de la Ferrari Luce

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 10/2/2026

L'ancien designer d'Apple utilise de vrais boutons plutôt que des paysages d'écrans tactiles pour commander la première voiture électrique de Ferrari.

Ferrari a dévoilé l'intérieur de sa première voiture de sport entièrement électrique, baptisée Luce - et laisse l'interface à l'ancien directeur du design d'Apple, Jony Ive, et à son studio LoveFrom. Ive a notamment été responsable de l'iPhone, de l'iMac, de l'iPad et de l'Apple Watch. Le développement de la propre voiture d'Apple a été arrêté en 2024.

Le langage de design d'Ive se reflète dans le choix des matériaux de la Ferrari Luce. L'aluminium et le verre dominent. Ferrari a renoncé aux écrans tactiles géants en vogue chez d'autres constructeurs. Au lieu de cela, le design est délibérément analogique. De nombreuses fonctions sont commandées par des boutons mécaniques, des molettes et des interrupteurs à bascule. L'objectif est d'obtenir une utilisation aussi intuitive que possible, qui ne détourne pas l'attention de la conduite.

L'abandon des commandes tactiles semble ironique compte tenu du fait qu'Ive a largement contribué à leur popularité. Mais pour les voitures, ce n'est tout simplement pas la bonne technologie. «C'est une hypothèse bizarre et paresseuse de penser que l'interface devrait être numérique simplement parce que l'entraînement est électrique», dit Ive. Il ne lui est jamais venu à l'esprit d'utiliser des écrans tactiles dans une voiture pour des fonctions importantes. Avec ces déclarations, le designer devrait toucher une corde sensible : L'absence de boutons physiques dans les voitures modernes est souvent critiquée, tant dans les essais que dans les enquêtes auprès des consommateurs.

Un look analogue, une technologie moderne

L'élément central de la commande de la Luce est le volant, dont la forme doit rappeler les volants classiques de Ferrari des années 1950 et 1960. Les rayons sont en aluminium anodisé et usinés à partir d'un seul bloc. L'unibody du MacBook vous dit bonjour. À gauche et à droite se trouvent des commandes pour les modes de propulsion, les systèmes d'assistance, les essuie-glaces et les modes de conduite. Il n'y a pas de levier derrière le volant, même le clignotant s'active en appuyant sur un bouton.

Typiquement Ferrari, le volant offre de nombreuses possibilités de réglage de la dynamique de conduite. A gauche, par exemple, pour la puissance, à droite pour le mode ESC et les amortisseurs adaptatifs.

Le cluster d'instruments est composé de deux panneaux OLED de Samsung empilés. Ils créent un effet tridimensionnel et rappellent les instruments ronds classiques - une tentative de combiner la lisibilité analogique avec la technologie d'affichage moderne. Le cluster est solidaire de la colonne de direction et se déplace avec elle lorsque la hauteur du volant est ajustée.

Les écrans ronds des instruments du cockpit sont encastrés dans un second écran.

La Ferrari Luce n'est pas totalement dépourvue d'écran tactile : La console centrale abrite une tablette montée sur une rotule qui peut être tournée vers le conducteur ou le passager. La poignée doit également servir de repose-main pour que l'on puisse toucher les boutons tout en conduisant. Sous l'écran se trouvent des boutons analogiques pour la climatisation. En haut à droite, Ive intègre un affichage «Multigraph» avec trois aiguilles mécaniques devant un écran numérique. Il peut être utilisé soit comme une horloge, un chronomètre, une boussole ou un indicateur de contrôle de lancement.

L'écran central de 10 pouces comporte des encoches pour les commutateurs physiques. Sur la console centrale, on peut voir la clé avec l'écran E-Ink. Lorsqu'il est branché, il change de couleur et passe du jaune au noir.

Côté matériaux, c'est une combinaison d'aluminium anodisé et de verre trempé qui domine. Le verre Corning Gorilla Glass n'est pas seulement utilisé sur les écrans, mais aussi sur le levier de vitesses et de nombreux éléments de design. La clé est un bloc massif de verre et d'aluminium avec un écran E-Ink qui change de couleur lorsqu'il est inséré dans la console centrale. Ce n'est qu'à ce moment-là que la Luce prend vie - Ive a délibérément voulu conserver la cérémonie qui rappelle les clés de contact classiques.

