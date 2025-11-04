Nouveautés + tendances 10 3

iOS 26.1 est arrivé : le Liquid Glass peut désormais être obscurci

4/11/2025

Les commandes transparentes de votre iPhone vous agacent ? Désormais, vous pouvez rendre le "Liquid Glass" d'Apple moins vitreux.

Apple a publié iOS 26.1. La principale nouveauté est un bouton qui permet de réduire la transparence du design «Liquid Glass». Pour cela, vous pouvez choisir entre «Transparent» et «Teinté» dans «Réglages > Affichage & Luminosité > Liquid Glass». La seconde option augmente le contraste et rend plus lisibles les commandes et les notifications sur l'écran de verrouillage.

En dehors du nouveau mode «Coloré», iOS 26.1 apporte d'autres changements :

iOS 26.1 est disponible pour les iPhones à partir de la série 11 et l'iPhone SE (2e génération) et peut être installé via «Réglages > Général > Mise à jour logicielle». Parallèlement au nouveau système d'exploitation pour smartphone, Apple a publié d'autres mises à jour : iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, watchOS 26.1, visionOS 26.1 et tvOS 26.1.

