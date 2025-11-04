Nouveautés + tendances
iOS 26.1 est arrivé : le Liquid Glass peut désormais être obscurci

Samuel Buchmann
4/11/2025
Traduction : traduction automatique
Photos: Samuel Buchmann

Les commandes transparentes de votre iPhone vous agacent ? Désormais, vous pouvez rendre le "Liquid Glass" d'Apple moins vitreux.

Apple a publié iOS 26.1. La principale nouveauté est un bouton qui permet de réduire la transparence du design «Liquid Glass». Pour cela, vous pouvez choisir entre «Transparent» et «Teinté» dans «Réglages > Affichage & Luminosité > Liquid Glass». La seconde option augmente le contraste et rend plus lisibles les commandes et les notifications sur l'écran de verrouillage.

En dehors du nouveau mode «Coloré», iOS 26.1 apporte d'autres changements :

iOS 26.1 est disponible pour les iPhones à partir de la série 11 et l'iPhone SE (2e génération) et peut être installé via «Réglages > Général > Mise à jour logicielle». Parallèlement au nouveau système d'exploitation pour smartphone, Apple a publié d'autres mises à jour : iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, watchOS 26.1, visionOS 26.1 et tvOS 26.1.

Samuel Buchmann
Mon empreinte digitale change régulièrement au point que mon MacBook ne la reconnaît plus. Pourquoi ? Lorsque je ne suis pas assis devant un écran ou en train de prendre des photos, je suis probablement accroché du bout des doigts au beau milieu d'une paroi rocheuse. 

