iOS 18 est arrivé : tout ce que vous devez savoir sur la mise à jour

iOS 18 est désormais disponible à l'installation. Découvrez les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour, comment les utiliser et quels sont les iPhones qui les prennent en charge.

Au début du mois de juin, Apple a présenté iOS 18 et l'a finalisé durant l'été dans des versions bêta partiellement publiques. Vous pouvez dès à présent installer la mise à jour sur votre iPhone - Réglages -> Général -> Mise à jour logicielle. Certaines fonctionnalités manquent cependant sur les anciens modèles et vous devrez attendre l'Apple Intelligence même avec l'iPhone 16.

Les nouvelles fonctionnalités d'iOS 18

Avec iOS 18, il y a plus de possibilités de personnaliser votre Homescreen. Vous pouvez désormais positionner les applications et les widgets de manière totalement libre, donner un nouveau look monochrome aux logos des applications et masquer leurs étiquettes au profit d'icônes plus grandes.

Pour la première fois, le centre de contrôle est personnalisable. Vous pouvez ajouter et supprimer des contrôles et modifier leur disposition. Vous pouvez également sélectionner davantage d'applications comme raccourcis sur l'écran de verrouillage. Le nombre de deux raccourcis reste cependant inchangé.

Votre vie privée est censée être mieux protégée par les applications verrouillées si vous laissez votre smartphone déverrouillé. Vous pouvez également sécuriser les applications avec Face ID ou même les déplacer dans un dossier caché, dont le contenu ne sera visible qu'après déverrouillage par Face ID.

Dans l'application Messages (Messages), vous obtenez de nouvelles possibilités pour plus d'émotions et d'effets. Dans les "onglets" - une barre de réponse rapide - vous pouvez maintenant accéder à tous les emojis. Ajoutez du mouvement à vos textes avec des effets : Définissez une animation pour chaque mot, comme "exploser" ou "sauter". Si vous souhaitez répondre à un moment précis, vous pouvez enregistrer l'heure et la date de votre message.

A partir de l'iPhone 14, les smartphones d'Apple peuvent envoyer des messages SOS via les satellites en cas d'urgence. Avec iOS 18, Apple les étend aux messages texte traditionnels avec chiffrement de bout en bout.

Pour la communication avec les non-iPhones, iOS 18 prend en charge le standard RCS, utilisé notamment par Google pour son application Messages. RCS permet d'envoyer plus de médias que les SMS et MMS et des messages de groupe plus fiables.

L'application Mail a été réorganisée. Elle classe désormais les e-mails en primaires - pour les contenus les plus importants - et en transactions, mises à jour et publicités. Pour ces trois derniers, elle regroupe également plusieurs messages d'un même expéditeur.

L'application Cartes apporte de nouvelles cartes topographiques et la possibilité de créer ses propres itinéraires de randonnée - y compris un accès hors ligne.

L'application Wallet vous permet d'échanger de l'argent avec d'autres utilisateurs d'iPhone sans avoir à fournir votre numéro de téléphone portable. Il suffit de tenir les iPhones ensemble et de valider en appuyant sur un bouton sur le côté.

L'application Photos a reçu un tout nouveau look. Apple a principalement travaillé sur la vue d'ensemble. Par exemple, l'application trie selon différentes catégories :

Souvenirs

Trips

Personnes et animaux de compagnie

les jours passés

Vous pouvez également passer d'un jour à l'autre, afficher des collages d'images et partager le tout en appuyant sur un bouton.

L'application Photos dans son nouveau look.

Source : Apple

Il existe une nouvelle option dans Safari qui permet de faire disparaître les choses ennuyeuses telles que les publicités, les alertes de newsletter ou les pop-ups. En l'occurrence, "Distraction Control" sonne nettement mieux que la traduction allemande "Ablenkende Objekte ausblenden".

La nouvelle application de mots de passe vise à rendre l'accès aux mots de passe et autres informations de connexion encore plus facile. Elle fonctionne dans l'univers Apple sur tous les appareils et avertit des mauvais mots de passe et des mots de passe divulgués. Elle devrait surtout faire une grande concurrence aux gestionnaires de mots de passe établis jusqu'à présent.

L'application Notices résout les formules de calcul et les équations directement en les saisissant.

L'application Calendrier se connecte à l'application Rappels et affiche les rendez-vous et les tâches de cette dernière.

Pour l'application Home, un accès invité est disponible avec iOS 18. Vous pouvez ainsi autoriser d'autres personnes à accéder à vos appareils intelligents. Par exemple, lorsqu'ils vous rendent visite et arrosent les fleurs pour vous.

Le mode Jeu s'active automatiquement lorsque vous lancez un jeu. Il minimise l'activité en arrière-plan de l'iPhone afin que davantage de puissance soit disponible pour le jeu. Il est également censé réduire la latence avec les contrôleurs et les écouteurs connectés par Bluetooth.

Avec un iPhone 15 Pro ou un smartphone plus récent, vous pouvez désormais enregistrer des vidéos 3D pour les lire sur l'Apple Vision Pro.

iPhone Mirroring vous permet de contrôler votre iPhone depuis votre Mac. Il n'est pas nécessaire que l'iPhone soit déverrouillé ou qu'il se trouve dans la même pièce pour cela.

Apple Intelligence : l'IA se fait encore attendre

Au lancement, Apple Intelligence ne fait pas encore partie du périmètre d'iOS 18. Apple devrait débloquer les premières de ses nouvelles fonctions d'IA en octobre avec iOS 18.1 pour la langue de l'appareil "Anglais (USA)". Apple prévoit de débloquer d'autres fonctionnalités au cours des mois suivants. Progressivement, il y aura aussi d'autres versions localisées en anglais pour l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni.

En 2025, Apple Intelligence devrait alors fonctionner en chinois, français, japonais et espagnol. L'allemand est absent des langues annoncées jusqu'à présent. Par ailleurs, Apple explique que "Apple Intelligence n'est pas disponible pour l'iPhone et l'iPad dans l'UE pour le moment". Les règles de l'UE n'empêchent cependant pas d'autres entreprises de proposer leurs services d'IA en Europe. Même si cela peut prendre du temps, la disponibilité dans l'UE ne devrait être qu'une question de temps.

Il existe une autre limitation pour Apple Intelligence. Les services d'IA ne fonctionnent pas sur tous les iPhones sous iOS 18, mais seulement sur toutes les variantes de l'iPhone 16 et les modèles Pro de l'iPhone 15.

Ces iPhones recevront iOS 18

Si votre iPhone fonctionne sous iOS 17, vous pouvez également installer iOS 18. Concrètement, il s'agit de tous les smartphones d'Apple sortis à partir de l'iPhone Xs.