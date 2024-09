Intel publie une nouvelle mise à jour pour les processeurs Raptor Lake

Intel a publié un nouveau rapport sur l'analyse du problème des processeurs Raptor Lake. Le fabricant a maintenant dans ses cartons une mise à jour du microcode qui devrait protéger les séries de puces concernées contre l'usure rapide.

Il semble prometteur, le blog post d'Intel. Le fabricant de puces explique qu'il a analysé le problème des processeurs Raptor Lake de 13ème et 14ème génération. Les causes fondamentales du problème sont désormais connues. Le fabricant fournit à nouveau une mise à jour du microcode, la mise à jour 0X12B. Cela fait suite à la mise-à-jour du microcode 0x129, lancée en août, qui évite une tension trop élevée et assure ainsi moins d'instabilité - en contrepartie d'une baisse minime de la performance de la puce.

Instabilité, crashs, défauts - quel est le problème?

En tout, Intel identifie quatre causes différentes d'instabilité. Outre le problème général de l'overclocking par les cartes mères ou les utilisateurs et utilisatrices, le problème principal réside dans les tensions trop élevées que demandent parfois les processeurs. Certains circuits à l'intérieur des cœurs du processeur ne peuvent pas les gérer, ce qui entraîne une surtension et donc une usure du processeur.

Cette usure est initialement minime, mais elle a entraîné une augmentation de la valeur Vmin. Il en résulte que la tension augmente dans toutes les zones du processeur, car c'est la seule façon de stabiliser ses fonctions. Seulement, cela entraîne une augmentation de l'usure et donc de la tension. Ce cercle vicieux s'accélère jusqu'à ce que le processeur cesse définitivement de fonctionner

Que fait la nouvelle mise à jour du microcode ?

En principe, la mise à jour 0x129 du mois d'août s'attaque déjà au problème. Le correctif 0x12B présenté hier a pour but d'éviter que des tensions trop élevées ne soient demandées lorsque le CPU est inactif ou particulièrement peu chargé. Un problème que le patch précédent n'avait pas encore pu résoudre. Selon Intel, la mise à jour sera distribuée aux fabricants de cartes mères qui la diffuseront ensuite via une mise à jour du BIOS. Cela peut donc prendre encore quelques semaines avant que vous ne receviez le correctif.

Important: La mise à jour du microcode n'a aucun effet si le processeur est déjà défectueux. Dans ce cas, vous pouvez le renvoyer à Intel. La durée de la garantie est désormais de cinq ans. Les processeurs concernés sont les processeurs de bureau dotés de l'architecture Raptor Lake et d'une puissance thermique (TDP) supérieure à 65 watts.