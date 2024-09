Intel promet plus de 20 heures d'autonomie avec Lunar Lake

Intel présente à l'IFA les processeurs Core Ultra 200V. Ceux-ci promettent un grand bond en avant en termes de performances et surtout d'endurance de la batterie.

Les nouveaux processeurs mobiles promettent un énorme bond en avant en termes de puissance de calcul et d'efficacité. Lunar Lake est le premier produit d'Intel à s'engager pleinement sur la voie des PC AI. Pour l'instant, il leur manque encore le label "Copilot+ PC" de Microsoft. Cela devrait changer dès novembre.

Aperçu des modèles de processeurs.

Source : Intel

Les promesses de performance

Intel parle de 18 pour cent de performances supplémentaires par rapport à son prédécesseur, le Core Ultra 155H. En ce qui concerne les performances graphiques, ce serait même 30 pour cent de plus. Dans le même temps, la consommation aurait baissé de 50 pour cent. Cela correspond à un doublement de la performance par watt. Pour un Core Ultra 7 268V, Intel annonce environ 20,1 heures d'autonomie pour un travail de bureau. Bien entendu, comme toujours, les données du fabricant sont à prendre avec précaution.

Comparés au Strix Point d'AMD et aux processeurs M d'Apple, les nouveaux processeurs Intel sont censés être soit plus rapides, soit plus économiques, voire les deux. Cela s'explique notamment par la fabrication. En effet, Intel ne fabrique pas lui-même ses puces, mais les fait fabriquer par TSMC selon le processus N3.

La mémoire vive soudée au CPU

La mémoire vive est soudée sur le package du CPU. Cela présente l'inconvénient que celle-ci ne peut plus être étendue par la suite. En revanche, les trajets de signaux courts permettent des fréquences d'horloge élevées et une commande plus simple. L'efficacité énergétique s'en trouve également améliorée. Des configurations avec 16 ou 32 gigaoctets de mémoire de type LPDDR5X-8533 sont disponibles.

C'est surtout la conception qui permet d'obtenir des processeurs plus économes

Tous les processeurs Lunar Lake sont dotés de quatre cœurs de performance ("Lion Cove") et de quatre cœurs d'efficacité ("Skymont"). Ils se distinguent par des fréquences d'horloge différentes et d'autres caractéristiques telles que la performance du GPU ou du NPU. Le produit phare, le Core Ultra 9 288V, est cadencé jusqu'à 5,1 GHz et intègre une unité graphique ARC 140V avec 8 cœurs Xe2. Intel chiffre la TDP maximale à 37 et la minimale à 8 watts.

Présentation de la plateforme Lunar Lake.

Source : Intel

Nouvellement, avec le Core Ultra 200, toutes les applications démarrent sur les cœurs d'efficacité et ne basculent sur les cœurs de performance qu'en cas de besoin. C'était l'inverse auparavant. Cela permet à ces derniers de rester en veille plus longtemps, ce qui se répercute sur l'efficacité. L'hyperthreading est également supprimé pour la première fois sur les cœurs de performance, ce qui devrait permettre de réaliser des économies supplémentaires.

En outre, la fréquence de base est abaissée de 100 MHz à 16,67 MHz. Cela devrait permettre de faire des économies dans tous les états de charge, car le CPU peut cadencer plus finement.

Les premiers ordinateurs portables équipés de ces nouveaux processeurs devraient être mis en vente à partir du 24 septembre. Tous les fabricants de renom présenteront de nouveaux appareils à l'IFA.