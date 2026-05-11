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Intel devrait à nouveau produire des puces Apple

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique Kevin Hofer Photos: 11/5/2026

Après six ans d'absence d'Intel, Apple veut à nouveau faire fabriquer des puces par Intel. Les deux entreprises auraient déjà signé un accord préliminaire en ce sens.

Depuis qu'Apple a lancé les puces M en 2020, Intel ne fabrique plus de processeurs pour Mac. Selon le Wall Street Journal, cela devrait changer : Les deux entreprises auraient conclu un accord préliminaire. Selon cet accord, Intel fabriquera à nouveau des puces pour la firme à la pomme. On ignore pour l'instant lesquelles et à partir de quand. Apple serait toutefois intéressé par le processus de fabrication 18A d'Intel, le plus avancé actuellement.

TSMC toujours important pour Apple

Actuellement, Apple fabrique ses puces exclusivement chez TSMC à Taïwan. L'entreprise américaine est dépendante du fabricant à façon. Elle tente depuis longtemps de s'affranchir quelque peu de cette dépendance. La collaboration avec Intel devrait être une première étape. De plus, la lutte pour les capacités de production est intense. Jusqu'à la fin de l'année dernière, Apple était le plus gros client du sous-traitant. Aujourd'hui, c'est Nvidia. Ce dernier devrait donc bénéficier d'un traitement de faveur de la part de TSMC.

Parallèlement, Apple restera un gros client de TSMC https://focustaiwan.tw/business/202605100012 : Les Taïwanais ont tout simplement une longueur d'avance en matière de fabrication. Apple ne devrait donc faire fabriquer que les puces les moins puissantes par Intel.

Le gouvernement américain est impliqué

La bonne affaire aurait été conclue avec une grande influence du gouvernement américain. Celui-ci veut que l'on produise davantage dans son propre pays et applique donc une politique dure avec des taxes d'importation. De plus, depuis l'année dernière, Intel est une entreprise partiellement publique - le gouvernement profite donc de la bonne affaire.

Photo d’en-tête : Shutterstock / Koshiro K

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