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Intel Core Ultra 200HX Plus : plus de la même chose, mais avec une astuce logicielle astucieuse

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 18/3/2026

Intel a rafraîchi ses puces Arrow Lake pour les ordinateurs portables. Résultat : deux nouveaux processeurs, de modestes améliorations de performances et un outil logiciel censé faire la différence.

«Plus» signifie désormais chez Intel «Enthusiast». Les nouveaux processeurs sont conçus pour la performance et pour les ordinateurs portables équipés de cartes graphiques dédiées. Les puces Core Ultra 200HX Plus ne sont pas une révolution, mais une révision. Il s'agit de la même architecture Arrow-Lake que celle des modèles 200HX existants, mais avec des puces particulièrement performantes - mot-clé : binning. Ceux qui espèrent un grand saut générationnel seront déçus.

Huit pour cent plus rapide

Le Core Ultra 290HX Plus remplace le 285HX. Intel promet environ huit pour cent de performances de jeu supplémentaires en 1080p par rapport à son prédécesseur. Pour les résolutions supérieures, la différence est encore plus faible. Les specs : 24 cœurs (8 Performance + 16 Efficiency), 24 threads, jusqu'à 5,5 GHz de fréquence de pointe. Une autre nouveauté est l'augmentation de 900 MHz de la fréquence d'interconnexion Die-to-Die - les cœurs communiquent donc plus rapidement avec le contrôleur de mémoire, ce qui devrait réduire les latences dans les scénarios exigeants.

Tout de même, ceux qui utilisent encore un i9-12900HX vieux de quatre ans peuvent espérer jusqu'à 62 pour cent de performances de jeu en plus et jusqu'à 87 pour cent de charges de travail de productivité plus rapides.

Intel ne dit presque rien sur le Core Ultra 270HX Plus. Il remplace le 265HX et est classé en dessous du 275HX. Les principales caractéristiques sont les suivantes : 20 cœurs (8P + 12E), 20 threads, boost du P-core à 5,3 GHz (identique au 265HX), boost du E-core désormais à 4,7 GHz au lieu de 4,6 GHz. Le saut de performance devrait donc être encore plus faible que sur le 290HX Plus.

L'outil d'optimisation binaire est passionnant

Les deux puces apportent une nouvelle fonctionnalité logicielle : l'outil d'optimisation binaire. Il utilise la technologie de compilation et de profilage d'Intel pour réorganiser les fichiers exécutables de manière à ce que le processeur soit continuellement alimenté en données et gaspille moins de cycles d'horloge. Il ne s'agit pas d'un miracle matériel, mais d'une optimisation logicielle intelligente au niveau du compilateur. Dans certains jeux, cela devrait avoir un effet tangible.

Qui construit déjà des ordinateurs portables avec cette technologie?

Plusieurs fabricants ont annoncé des ordinateurs portables équipés de ces nouvelles puces :

Asus TUF Gaming A16 / F16 : pour la première fois avec un écran OLED - seul le F16 utilise le 290HX Plus

Asus ROG Strix G16 / G18 : les deux utilisent le 290HX Plus ; le G18 vient avec un mini-écran LED de 240 Hz

Acer Predator Helios Neo 16S AI / Neo 16 AI : dalles OLED, jusqu'à la RTX 5080, également avec 290HX Plus

Alienware, Razer, MSI, Lenovo, HP et d'autres complètent la liste sur le site d'Intel

La date de disponibilité de ces nouveaux ordinateurs portables chez nous n'est pas encore connue.

Une mise à niveau utile pour peu de gens

Le Core Ultra 200HX Plus est une ingénierie solide sans surprise. Ceux qui possèdent un ordinateur portable équipé des puces précédentes peuvent s'en tenir à elles en toute confiance. En revanche, ceux qui utilisent encore un matériel nettement plus ancien et qui recherchent un ordinateur portable de jeu performant trouveront dans les nouveaux CPU une option solide.

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