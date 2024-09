Inscrivez-vous à la Digitec Playground Cup Vol. 13 avec "Rainbow Six Siege".

Notre communauté a choisi "Rainbow Six Siege" comme jeu pour la prochaine Playground Cup. Les inscriptions pour les qualifications sont ouvertes dès maintenant.

L'article a été complété par de nouvelles informations depuis sa publication le 1er août.

La course a été serrée. Pendant longtemps, le vote public a donné l'impression que "Dota 2" était élu pour la première fois pour une Digitec Playground Cup. Mais au terme d'un sprint final brillant, c'est tout de même le jeu de tir tactique d'Ubisoft "Rainbow Six Siege" qui s'est imposé avec 18% des voix, devant le MOBA (13%) et Warzone (10%).

Les inscriptions au tournoi sont ouvertes. Contrairement aux coupes précédentes, il n'y aura pas cette fois de division entre le tournoi Grümpi et le tournoi Pro.

Le deuxième et dernier tournoi de qualification aura lieu le 14 septembre. 32 équipes peuvent s'inscrire par tournoi de qualification. La grande finale hors ligne se jouera le 28 septembre à Zurich.

Inscrivez-vous dès maintenant :

Qualifier 2 (samedi 14 septembre)

Qu'est-ce qu'on peut gagner?

Deux finales seront jouées. La "grande" finale verra s'affronter les premiers classés des qualifications et la "petite" finale les deuxièmes. En collaboration avec Samsung Odyssey OLED, les prix suivants sont à gagner.

Grande finale

L'équipe gagnante de la grande finale aura le choix entre deux prix. L'équipe arrivée en deuxième position remportera l'autre prix.

Un Samsung Odyssey OLED G6 par membre de l'équipe :

G Moniteur disponible CHF 662.– Samsung Odyssey OLED G6 - G60SD 2560 x 1440 pixels, 27" 6

ou

Un Samsung 990 Pro avec heatsink plus 200 CHF de bon d'achat Digitec par membre de l'équipe :

SSD disponible CHF 338.– CHF 84.50 / 1To Samsung 990 Pro with Heatsink 4000 Go, M.2 2280 56 Bon d'achat Est généré lors de la commande CHF 200.– Bon d'achat numérique de CHF 200.– 1185

Petite finale

Les deux équipes de la petite finale recevront un Samsung T7 Shield par membre de l'équipe :

SSD externe disponible CHF 175.– CHF 87.50 / 1To Samsung T7 Shield 2000 Go 927

Où puis-je regarder?

Vous ne voulez pas jouer vous-même, mais vous préférez regarder les professionnels tirer ? Pas de problème. Les qualifications et la finale seront diffusées en direct sur Twitch et Youtube.

Dans le Digitec Playground Playlist vous pouvez déjà regarder les coupes passées avec "Counter-Strike", "Apex Legends" et d'autres jeux.

Conditions de participation, règles et questions

Qui peut participer?

La majorité de votre équipe doit être domiciliée en Suisse ou au Liechtenstein ou avoir un passeport / une carte d'identité suisse. Nous respectons également les restrictions d'âge du jeu (PEGI 18).

Sur quels systèmes joue-t-on ?

PC.

Quand et où se déroulera la coupe?

La finale hors ligne aura lieu le samedi 28 septembre à Zurich. Les qualifications se joueront le 31 août et le 14 septembre et auront lieu en ligne. Vous pouvez donc participer confortablement depuis chez vous.

Dois-je participer aux deux qualifications ?

Non, un seul qualificatif suffit pour accéder à la finale.

Puis-je m'inscrire à deux tours de qualification?

Oui. Si vous ne réussissez pas la première fois, vous pouvez réessayer.

Selon quel système les qualifications sont-elles jouées?

Pour chaque qualification, 32 équipes peuvent s'inscrire. La première phase des qualifications consiste en un round robin de trois tours (au meilleur de quatre équipes par groupe), au cours desquels les victoires permettent d'accumuler des points. Les vainqueurs de groupe de la première phase disputent la deuxième phase dans un bracket à élimination unique (également au meilleur de un, sauf si le dernier match décisif est au meilleur de trois).

Où puis-je trouver plus d'informations et un règlement détaillé?

Sur le serveur Digitec-Discord, vous obtiendrez les dernières mises à jour du tournoi et vous pourrez échanger avec les autres participants.

