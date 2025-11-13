Nouveautés + tendances 12 2

Imprimante de poche pour l'actioncam "Ace Pro 2" d'Insta360

Debora Pape Traduction : traduction automatique 13/11/2025

Vous utilisez généralement les actioncams pour partager des vidéos sur les médias sociaux ou avec vos amis. Désormais, vous pouvez également utiliser l'"Ace Pro 2" comme appareil photo instantané avec des tirages photo physiques.

Le fabricant d'actioncams Insta360 a présenté trois nouveaux bundles avec sa caméra premium 8K «Ace Pro 2». Ils contiennent, outre la Cam, différents accessoires, dont certains nouveaux. La plus grande surprise parmi les nouveaux accessoires est une mini-imprimante. Insta360 la décrit comme la toute première imprimante de photos instantanées pour une actioncam. Elle permet de partager vos impressions à l'ancienne : sous forme de photo analogique.

L'imprimante de poche fonctionne sur batterie et communique via Bluetooth avec la caméra «Ace Pro 2». Elle n'est pas compatible avec d'autres caméras.

Photos de trois pouces en haute qualité

Les impressions mesurent jusqu'à 54 × 72 millimètres, ce qui correspond à une diagonale d'image de trois pouces. La qualité d'impression est de 300 dpi. L'imprimante utilise le procédé de sublimation des couleurs : Ni encre ni toner ne sont utilisés, mais un revêtement spécial de papier photo. Par la chaleur, l'imprimante introduit les colorants directement dans les fibres du papier.

Le résultat est censé être de haute qualité et résistant à l'humidité, à la poussière et aux rayons du soleil. Ce procédé est répandu dans les imprimantes photo, comme la Polaroid Hi-Print ou la Canon Selphy.

Avec la mini-imprimante, vous réalisez immédiatement des tirages de vos photos.

Source : Insta360

Une cassette de dix feuilles de papier photo est fournie avec l'appareil. Vous devez acheter des cassettes supplémentaires à l'unité pour douze euros. Le papier original est marqué du logo «Ace Pro 2» sur le bord non imprimable de l'un des petits côtés.

Appareil photo instantané pour la photographie de rue

La mini-imprimante est incluse dans le bundle «Flash Print» ainsi que vendue séparément - mais uniquement en exclusivité sur le site web du fabricant. Selon le fabricant, le bundle s'adresse à «Trendsetter, aux jeunes créateurs et aux étudiants».

Il comprend également le module «Xplorer Pro Grip» qui, selon le fabricant «, transforme le «Ace Pro 2» en un outil ultime pour la photographie de rue». Il s'agit d'un boîtier optionnel avec une poignée latérale qui permet une meilleure prise en main de l'appareil photo. Le boîtier est également doté de commandes classiques telles qu'une commande de zoom et une molette de réglage, ainsi que d'une batterie intégrée. Pour ces fonctions, le boîtier utilise le port USB-C de la caméra.

Le module «Xplorer Pro Grip» ajoute plusieurs commandes ainsi que des possibilités de connexion à la caméra.

Source : Insta360

Vous pouvez également fixer la mini-imprimante sur le boîtier et utiliser le «Ace Pro 2» comme un appareil photo instantané classique. Mais ce n'est pas nécessaire.

Pour plus d'informations sur les nouveaux bundles, ici.

Photo d’en-tête : Insta360

