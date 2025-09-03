Nouveautés + tendances 6 0

IFA 2025 : Aventho 200, Amiron 200 et Amiron Zero forment le nouveau trio de Beyerdynamic

Florian Bodoky Traduction: traduction automatique 3/9/2025

Beyerdynamic présente trois nouveaux casques à l'IFA 2025 - des supra-auriculaires ANC abordables aux modèles clipsés stylés pour le sport et la vie quotidienne.

A l'occasion de l'IFA dans la capitale allemande, Beyerdynamic fait une entrée fracassante avec trois nouveaux casques : l'Aventho 200 supra-auriculaire, les écouteurs open-ear Amiron 200 et l'Amiron Zero que vous clipsez sur vos oreilles.

Aventho 200 : contour d'oreille pliable avec batterie monstrueuse

L'Aventho 200 s'adresse aux passionnés de supra-auriculaires qui se déplacent souvent - les Aventho 200 se plient en effet de manière assez compacte au niveau de l'arceau en aluminium et se transportent ensuite dans la pochette fournie. L'écouteur est équipé de transducteurs de 45 millimètres qui garantissent des basses puissantes et des aigus bien définis. Pour le silence en déplacement, il est équipé d'une réduction de bruit active, mais aussi d'un mode de transparence pour percevoir les bruits extérieurs si nécessaire.

Un point fort pour moi : la batterie remplaçable. Elle tient jusqu'à 63 heures si l'ANC est désactivé, 40 heures avec l'ANC. Si vous enlevez le coussinet d'oreille, vous pouvez retirer le module de batterie et le remplacer. Vous pouvez obtenir un remplacement auprès du fabricant. Bluetooth 5.4 avec multipoint et Google Fast Pair augmentent le confort. L'Aventho 200 sera disponible en noir et en gris nordique au quatrième trimestre 2025 et commencera à un prix de 249 euros. Il n'y a actuellement pas encore de prix en francs.

Pliable et avec une batterie de tueur : l'Aventho 200.

Source : Beyerdynamic

Amiron 200 : écouteurs ouverts - également avec une batterie monstre

Pour les coureurs et les amateurs de fitness, Beyerdynamic lance l'Amiron 200. L'Earbud épouse le contour de l'oreille grâce à un arceau et reste ainsi stable lors de mouvements rapides. La conception ouverte vous permet d'entendre les bruits environnants. Vous évitez les bruits de pas et entendez le bruit de la circulation et les autres bruits environnants. Il n'y a pas d'embouts à mettre dans vos oreilles.

Une architecture ouverte pour faire du jogging : Amiron 200.

Source : Beyerdynamic

Certifié IP54, l'Amiron 200 résiste à la sueur et aux averses. L'autonomie de la batterie peut atteindre 36 heures - recharge dans l'étui comprise. L'Amiron 200 sera également disponible au quatrième trimestre 2025 - son prix est de 175 euros. Il est disponible en noir, blanc et sport.

Amiron Zero : le clip d'oreille avec musique

Amiron Zero s'appuie sur un design de clip où les petits haut-parleurs sont placés à l'extérieur de l'oreille. Vous le clipsez sur votre oreille, comme une boucle d'oreille perlée. L'avantage est qu'il y a peu de pression sur votre oreille et qu'il n'y a pas de bouchon qui appuie dans l'oreille.

Clipper à l'oreille pour éviter la pression dans l'oreille : Amiron Zero.

Source : Beyerdynamic

Il y a également une protection IP54 et l'autonomie de la batterie est d'environ 20 heures. Ce casque sera également commercialisé au quatrième trimestre et coûtera 149 euros. Là encore, les couleurs sont le noir, le blanc et le sport (voir photo).

Photo d’en-tête : Beyerdynamic

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 6 personne(s)







