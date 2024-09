IFA 2024 : Devolo présente des produits réseau et des routeurs 5G

A l'IFA, Devolo présente toute une gamme de nouveaux appareils, dont des connecteurs Powerline avec WiFi 6. Ils s'aventurent également en terrain inconnu avec leur premier routeur 5G.

Devolo fait un petit retour en force à l'occasion de l'IFA 2024 à Berlin. Après une période difficile - Devolo a dû déposer le bilan à deux reprises - l'entreprise allemande traditionnelle semble repartir de l'avant. L'entreprise d'Aix-la-Chapelle présente six nouveaux appareils juste à temps pour le salon. L'entreprise se lance même dans de nouveaux domaines avec un routeur 5G.

Internet pour la maison de vacances

Le routeur WiFi 6 3600 5G LTE est la première réalisation de Devolo dans le domaine des routeurs. Si vous avez une maison de vacances ou si vous résidez dans un AirBnB sans connexion Internet, il vous permet tout de même d'accéder à l'Internet rapide - sans malmener la batterie de votre appareil mobile avec des sessions de hotspot de plusieurs heures.

Vous pouvez utiliser le routeur WiFi 6 3600 5G LTE avec une carte SIM.

Source : Devolo

Le routeur supporte le réseau 3G/4G/5G et dispose d'un port SIM. Vous pouvez donc commander une SIM de données ou une deuxième carte SIM de votre abonnement régulier auprès de votre fournisseur d'accès et l'utiliser pour surfer. Pour connecter votre appareil au routeur, vous pouvez utiliser soit le WLAN - le routeur supporte la norme WiFi-6 - soit un port LAN. Devolo en a installé deux, l'un avec 2,5 Gbit/s et l'autre avec 1 Gbit/s. La vitesse de navigation maximale via le WiFi 6 est de 3600 Mbps.

Le routeur WiFi 6 3600 5G LTE sera disponible à la fin de l'année et coûtera 399 euros. Le prix suisse n'est pas encore connu, mais il ne devrait pas être très différent du prix en euros.

Quand la maison est trop tortueuse : nouveau produit phare Powerline

Devolo lance également un nouveau modèle de CPL : le Magic 2 WiFi 6 next. Vous branchez l'appareil dans une prise électrique. Le signal Internet est ainsi distribué via le réseau électrique à des homologues sur d'autres prises. La vitesse maximale est de 2,4 Gbit/s. En plus du Wi-Fi, il y a également deux ports LAN (RJ45) avec une vitesse maximale de 1 Gbit/s chacun.

Dans le cas d'un adaptateur CPL, le signal est transmis par la prise électrique.

Source : Devolo

Le Devolo Magic 2 WiFi 6 sera disponible à la fin de l'année. Vous avez le choix entre un adaptateur simple (189.90 euros), un kit de démarrage avec deux appareils (249.90 euros) et un kit multiroom avec trois adaptateurs (429.90). Là encore, les prix suisses n'ont pas encore été fixés.