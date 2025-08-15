Nouveautés + tendances 87 23

Hue s'apprête à lancer un Bridge Pro beaucoup plus performant

Debora Pape Traduction: traduction automatique 15/8/2025

Le nouveau Hue Bridge Pro prend en charge jusqu'à 150 ampoules, s'intègre au réseau Wi-Fi et peut utiliser vos appareils comme capteurs de mouvement.

Les fans de Hue attendent cela depuis longtemps : il semblerait que le lancement d'un pont amélioré soit imminent. Le pont sert de hub Zigbee pour contrôler vos appareils Hue. Il permet l'automatisation et le contrôle de tous les appareils. Il était grand temps qu'un nouveau pont apparaisse. L'ancien pont V2 est apparu en 2015 et ne prend en charge que 50 à 60 appareils. Par mise à jour logicielle, il a tout de même reçu de nouvelles fonctionnalités comme le support Matter.

Hue a lui-même accidentellement divulgué les informations sur le nouveau soi-disant Bridge Pro : sur la page Nouveautés du fournisseur, une référence au Bridge Pro et à ses fonctions est apparue pendant une courte période. L'information a depuis été retirée, mais les détails se sont rapidement répandus - seul le prix n'est pas encore connu. On peut s'attendre à ce que Hue présente officiellement le Bridge Pro très prochainement.

Les points forts du Bridge Pro

L'un des points forts : Le Bridge Pro sera apparemment doté d'une puce Wi-Fi intégrée. Cela laisse supposer qu'une intégration Wi-Fi du bridge est possible. Le pont actuel nécessite obligatoirement une connexion Ethernet, ce qui rend son installation difficile dans certains foyers. La connexion WLAN est donc un souhait souvent exprimé par les utilisateurs. Toutefois, grâce au port Ethernet intégré, la connexion par câble reste possible.

La prise en charge probable de Motion Aware par le nouveau pont n'est pas une grande surprise, mais constitue également un point fort. Hue appelle Motion Aware une technologie qui utilise les signaux Zigbee pour détecter les mouvements. Pour cela, au moins trois appareils Zigbee doivent être répartis dans la pièce. Cela signifie que vous pouvez utiliser vos lampes existantes comme capteurs de mouvement et ainsi mettre en place les automatismes correspondants.

Depuis plusieurs mois déjà, on spécule sur le fait que Hue pourrait bientôt introduire une telle fonction. Sa marque sœur WiZ, moins chère et appartenant également à Signify comme Hue, la propose déjà depuis un certain temps - mais avec le WLAN au lieu de Zigbee.

Comme on pouvait s'y attendre, le Bridge Pro prend également en charge beaucoup plus d'appareils. Il devrait y avoir jusqu'à 150 ampoules et au lieu de dix accessoires comme des interrupteurs et des capteurs, vous pouvez en apprendre jusqu'à 50. Certains utilisateurs d'Ent-hue ne seront peut-être pas satisfaits avec 150 ampoules et demanderont support-multi-bridge - mais rien n'a encore été annoncé à ce sujet. Le Bridge Pro peut stocker jusqu'à 500 scènes

Selon la fuite qui a été retirée depuis - que vous pouvez consulter en PDF ici - le Bridge Pro devrait également offrir des fonctions d'IA avancées. Un assistant IA qui vous crée une scène appropriée en fonction de votre saisie vocale ou textuelle est déjà intégré à l'application Hue depuis quelques mois. J'ai hâte de voir ce que Hue apportera de nouveau en matière d'IA sur le Bridge Pro.

Caractéristiques matérielles du Bridge Pro

Le nouveau pont est désormais alimenté par un port USB-C. Un adaptateur secteur devrait être fourni, selon Smartlights. De plus, le Bridge Pro devrait être équipé de huit gigaoctets de RAM DDR4, alors que le Bridge actuel doit se contenter de 16 mégaoctets de mémoire vive, selon HueBlog. A cela s'ajoutent huit gigaoctets de mémoire flash - bien que la même taille de RAM et de mémoire serait très inhabituelle. Une nouvelle puce d'une fréquence de 1,7 gigahertz semble également être embarquée. Le nouveau bridge serait donc bien équipé pour les années à venir.

Les données matérielles connues proviennent de cette image.

Source : Smartlights/Hue

Optiquement, Hue conserve la forme de coussin de son pont - mais pour la première fois, il sera probablement disponible en noir.

Photo d’en-tête : Smartlights/Hue

