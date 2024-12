Hue offre enfin le support multi-ponts - avec quelques restrictions

Il est enfin possible de gérer plusieurs ponts avec un seul compte Hue. Vous pouvez également contrôler les appareils Hue de votre résidence secondaire sur le même compte.

Début 2024, Philips Hue avait annoncé /page/philips-hue-bald-vous-pouvez-utiliser-plusieurs-ponts-dans-votre-compte-32006 qu'il implémenterait le support multi-ponts dans l'application Hue plus tard dans l'année. Finalement, Hue a livré la marchandise : A partir de la version 5.31, il est possible de gérer plusieurs ponts avec un seul compte.

Que signifie multi-ponts?

Auparavant, vous ne pouviez intégrer qu'un seul pont Hue dans votre compte. Avec plus de 50 appareils Hue ou, par exemple, une résidence secondaire avec un éclairage Hue, il était nécessaire de créer plusieurs comptes. Le passage d'un compte à l'autre et la gestion des appareils étaient donc compliqués et frustrants

La mise à jour vous permet désormais de créer différents "homes" dans l'application, par exemple pour votre résidence principale et votre résidence secondaire. Dans l'application, vous créez les différentes pièces de la maison et leur attribuez des lampes. Une maison peut contenir plusieurs ponts, mais inversement, un pont ne peut être attribué qu'à une seule maison.

Le schéma montre les combinaisons compte-home-bridge qui sont désormais possibles.

Source : Philips Hue

Comment gérer les ponts et les maisons dans l'application

Pour gérer d'autres maisons ou ponts avec votre compte, vous devez obligatoirement avoir un compte Hue et votre application Hue doit être mise à jour à la version 5.31. Vous devriez alors voir la bannière "Utiliser un compte pour tous" dans les paramètres. En appuyant dessus, vous lancez la première configuration. Selon le guide Hue, qui n'est pour l'instant disponible qu'en anglais, vous pouvez fusionner des comptes séparés et réunir vos ponts dans une seule maison ou les répartir dans différentes maisons

Démarrez la configuration multi-ponts via la bannière bleue encadrée sous Paramètres.

Source : Debora Pape

Vous ne pouvez actuellement pas déplacer les ponts associés à un abonnement, par exemple pour les systèmes de sécurité Hue ou Sync TV. Dans ce cas, Hue recommande de faire du compte sur lequel l'abonnement est en cours le compte principal et d'y intégrer d'autres comptes. Si vous avez des abonnements sur plusieurs comptes, Hue indique que tout reste comme avant "pour le moment", car la fusion n'est pas possible.

Après la configuration, vous trouverez la gestion des maisons sous Paramètres, puis "Mes maisons". Là, vous pouvez passer d'un Home à l'autre et ajouter d'autres Home - par exemple la résidence secondaire ou l'appartement des enfants. Les pièces et les lampes qui s'affichent dans l'onglet "Maison" dépendent de la maison active. Pour gérer les ponts et les membres d'une maison, cliquez sur le bouton "i". Pour ajouter des ponts ou des membres, appuyez sur "Paramètres avancés".

Ce qui n'est pas (encore) possible avec Multi-Bridge

Même avec Multi-Bridge, tous vos appareils, automatismes et zones de divertissement sont liés au pont défini pour eux. Les ponts ne peuvent contrôler que les appareils qui leur sont associés. Les automatismes tels que l'allumage de plusieurs lumières à une heure donnée ne fonctionnent pas entre les ponts. Selon Hue, l'application affiche une sélection de ponts lorsque vous créez de nouveaux appareils, des automatismes ou des zones.

En d'autres termes, vous devez réfléchir aux lumières et aux pièces qui forment un ensemble logique afin de pouvoir les contrôler efficacement. Vous pourriez par exemple diviser votre maison par étage. Dans les zones de transition, cela pourrait vous poser des défis administratifs, par exemple avec des capteurs de mouvement qui doivent contrôler la lumière dans le couloir inférieur, dans l'escalier et dans le couloir supérieur.

Ce qui est ennuyeux, c'est qu'il n'est pas encore possible de déplacer facilement les appareils et leurs paramètres vers un autre pont. Cela rend le nettoyage de votre système Hue inutilement fastidieux.

Pour l'instant, parmi les assistants vocaux, seul Apple Home prend également en charge les multi-ponts. Google et Alexa sont couplés au premier pont qui leur est associé. Tous les appareils associés à d'autres ponts ne peuvent pas être contrôlés par la voix.

Au contraire, vous pouvez laisser d'autres systèmes de maison intelligente s'occuper des commandes inter-ponts, comme le projet open source "Home Assistant". Home Assistant ne se soucie pas de savoir à quel pont vos appareils sont associés.