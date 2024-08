Huawei travaille sur un smartphone à double pliage

Un smartphone de Huawei jusqu'ici inconnu peut se déplier pour se transformer en tablette. Pour cela, il dispose de deux charnières et reste malgré tout étonnamment fin.

Yu Chengdong, le PDG de Huawei Consumer Group, s'est déjà fait prendre deux fois en public avec le nouveau smartphone à double pli. Les images invitent à la conjecture. Mais il n'y a pas encore d'informations concrètes sur l'appareil.

Déplié dans l'avion, replié dans la main

La première fois que Yu Chengdong a été photographié avec le nouveau smartphone , c'était le 9 mai dernier. Il était alors assis dans un avion et avait déployé l'appareil à sa taille maximale. A première vue, il pourrait également tenir une tablette d'environ 10 pouces.

L'hypothèse qu'il ne s'agit pas d'une tablette mais d'un smartphone est suggérée par une photo apparue quelques jours plus tard sur le service de messagerie chinois Weibo. Sur cette image, il tient le smartphone dans sa main lorsqu'il est replié. On distingue clairement les trois éléments qui le composent.

Sur les photos, le smartphone sans nom semble aussi épais que d'autres smartphones pliables, comme le Galaxy Fold 6 - bien que l'appareil de Samsung n'ait qu'une seule charnière et deux éléments.

Seulement un prototype ou presque prêt à être commercialisé?

Huawei n'a pas encore fait de commentaires sur ce smartphone. Il n'y a pas de nom ni de détails techniques. De plus, on ne sait pas si le patron ne fait que tester un prototype ou s'il a entre les mains un appareil presque prêt à être commercialisé et qui sera bientôt présenté officiellement.

Huawei n'est pas le seul à tenter d'étendre au maximum l'écran d'un smartphone. TCL, Samsung et LG, entre autres, ont déjà montré des appareils de ce type. Mais ceux-ci fonctionnent plutôt avec des écrans déroulants et non avec deux charnières - et n'ont pas encore dépassé le stade de prototype lors d'un salon.