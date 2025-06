Nouveautés + tendances 20 4

Huawei Pura 80 Ultra : un capteur pour deux caméras

Jan Johannsen Traduction: traduction automatique 12/6/2025

Dans le Huawei Pura 80 Ultra, deux téléobjectifs partagent un capteur d'image. Des éléments mobiles permettent à la lumière de traverser les deux objectifs et d'atteindre le même capteur.

Au dos du Huawei Pura 80 Ultra, on peut voir trois cercles. Dans le plus grand d'entre eux, un examen attentif révèle deux lentilles. Ce qui n'est pas visible de l'extérieur, c'est qu'elles utilisent le même capteur d'image. Un prisme mobile permet à la lumière des deux objectifs d'atteindre la même surface du capteur.

Deux objectifs partagent un capteur

Ses quatre objectifs, convertis au format 35 mm, couvrent des focales de 13, 22,5, 83 et 212 millimètres. Les 83 et 212 millimètres se partagent le capteur et correspondent à un zoom optique 3,7x et 9,4x. Il n'est pas inhabituel que les lentilles aient des ouvertures différentes avec f/2,4 et f/3,6. Ce qui frappe en revanche, ce sont les différentes résolutions indiquées par Huawei.

Comment fonctionne exactement le mécanisme, Huawei le montre dans une vidéo:

La plus petite caméra télé dispose de 50 mégapixels, la plus grande de seulement 12,5 mégapixels. Mon hypothèse est que la distance focale plus grande fait que la lumière ne peut pas atteindre toute la surface du capteur. C'est pourquoi Huawei n'utilise qu'une partie du capteur. La qualité d'image devrait néanmoins être meilleure que si seul un zoom numérique était utilisé.

A la différence de son prédécesseur, l'objectif du Pura 80 Ultra ne sort plus.

Source : Huawei

Mais pourquoi Huawei fait-il cela ? Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Par exemple, parce qu'ils veulent montrer qu'ils en sont capables et qu'ils ont des innovations que les autres fabricants ne proposent pas. De plus, le fait de ne pas avoir de quatrième capteur d'image permet d'économiser le coût d'un composant pas très bon marché et de libérer de l'espace pour d'autres composants.

Une caméra principale avec une grande surface de capteur

Pour le reste de l'équipement du Huawei Pura 80 Ultra, on remarque surtout le grand capteur de la caméra principale et la grande capacité de la batterie. Voici un aperçu des principales caractéristiques :

Caméra principale : 50 mégapixels, 1 pouce, ouverture mécanique de f/1.6 à f/4.0

Caméra ultra grand angle : 40 mégapixels, f/2.2

Caméra frontale : 13 mégapixels, f/2.0

Écran : OLED 6,8 pouces, 2848 × 1276 pixels

Batterie 5700 mAh, charge jusqu'à 100 watts

Mémoire vive : 16 gigaoctets

Espace de stockage : 512 gigaoctets ou 1 téraoctet

Protection contre l'eau : IP68

Système d'exploitation : Harmony OS 5.1

Comme d'habitude, Huawei ne donne aucune information sur le chipset utilisé. Jusqu'à présent, il s'agissait principalement de modèles Kirin de sa propre production. Ceux-ci rivalisent désormais avec les bons chipsets de Qualcomm ou Mediatek.

Le Pura 80 Ultra est disponible en deux couleurs.

Source : Huawei

En plus du Pura 80 Ultra, le fabricant a également présenté un Pura 80 Pro et un Pura 80 comme modèles moins chers et moins équipés. On ne sait pas pour l'instant si et quand tous ces nouveaux smartphones ou l'un d'entre eux arriveront en Europe.

Photo d’en-tête : Huawei

