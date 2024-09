Huawei Matepad Pro 12.2 et 12 X présentés pour l'Europe

Les deux nouvelles tablettes Matepad Pro 12.2 et Matepad 12 X, avec l'application "GoPaint" préinstallée et un écran mat, sont passionnantes pour les artistes.

Huawei présente deux nouvelles tablettes pour l'Europe. Celle-ci est la Matepad Pro 12.2.

Source : Michelle Brändle

La Matepad Pro 12.2 en détail

La nouvelle Matepad Pro 12.2 est assez similaire à la Matepad Pro 12 X, elle aussi nouvelle, que vous voyez dans la Photo d'en-tête. La 12 X se distingue essentiellement par son écran LCD au lieu d'un OLED en tandem. La batterie est de 10100 mAh, la même que celle du Matepad Pro 12.2, mais elle se charge à 66 watts au lieu de 100 watts.

Design et affichage : un tandem OLED passionnant

Le Huawei Matepad Pro 12.2 mesure 27 × 18 × 0,6 cm et pèse 508 grammes. Elle offre ainsi un format 3:2. La tablette porte déjà dans son nom la diagonale d'affichage de 12,2 pouces. Pour le reste, elle offre un taux de rafraîchissement de 144 Hertz et une résolution de 2800 × 1840 pixels.

La technologie derrière ce que l'on appelle le Tandem-OLED nécessite un peu moins d'énergie qu'un écran OLED traditionnel et est également censée être plus durable. Apple utilise également cette technologie dans ses derniers iPad Pros. [Samuel, notre collègue, est littéralement ravi de cette technologie.

Le Matepad Pro 12.2 est équipé d'un Tandem-OLED avec une finition paper mat, et n'a donc pas de reflets agaçants.

Source : Michelle Brändle

Huawei propose la tablette avec ou sans écran mat. Grâce à la finition dite "paper mat", il n'y a pratiquement aucun reflet en cas d'exposition à la lumière. De plus, elle convient bien à l'écriture et au dessin. Lors de l'achat de la Matepad 11.5 S, j'ai regretté le manque de précision des lignes, peut-être dû à l'écran mat. Maintenant que je teste brièvement la tablette lors de sa présentation à Barcelone, je ne remarque plus ce défaut. [[marketingpage:34707]]

Matériel : puce HiSilicon embarquée

Le cœur du Matepad Pro 12.2 est constitué par le HiSilicon Kirin 9000S. Ce SoC (System on a Chip) à 8 cœurs est le plus comparable au [SoC haut de gamme Snapdragon 888](https://www.qualcomm.com/products/mobile/snapdragon/smartphones/snapdragon-8-series-mobile-platforms/snapdragon-888-5g-mobile-platform) de 2020. Dans les benchmarks CPU, les deux puces sont aussi puissantes l'une que l'autre. Pour le GPU et l'efficacité énergétique, le Snapdragon est en théorie en tête. Il faudra attendre des essais ultérieurs pour voir comment la puce se comporte en pratique dans la nouvelle tablette. Les caméras sont au nombre de trois sur le Matepad Pro 12.2. A l'arrière, on trouve une caméra principale de 13 mégapixels et une caméra ultra grand angle de 8 mégapixels. Pour les selfies et les appels vidéo, vous disposez de 16 mégapixels à l'avant. Pour remplacer un ordinateur portable ou pour dessiner et écrire, Huawei propose également un stylet, appelé [M-Pencil (3ème génération).Gen)](/s1/product/huawei-m-pencil-3-generation-stylus-46385429) et une housse de clavier pour la tablette.

Logiciel : Huawei reste sans Google

En Europe, Huawei livre toujours la Matepad Pro 12.2 sous Android avec HarmonyOS 4, ce qui signifie que les services Google sont absents. Vous trouverez ici un moyen de contourner ce problème: [[marketingpage:34676]] L'application de dessin GoPaint, lancée l'année dernière, est passionnante. Celle-ci est disponible gratuitement pour les appareils Huawei. Huawei a également présenté la mise à jour de GoPaint avec ses nouvelles tablettes. Le fabricant a notamment ajouté quelques pinceaux et paramètres et amélioré le moteur. Vous pouvez ainsi désormais utiliser plus de 150 pinceaux dans l'application et créer plus de 100 calques avec une résolution de toile de 6K.

L'application artistique GoPaint est également de retour sur la tablette Huawei - et cette fois encore gratuitement. L'illustration a été réalisée avec cette application.

Source : Michelle Brändle

Prix et disponibilité

Huawei propose le Matepad 12.2 avec une finition mat papier en or ou en noir avec 12 Go de RAM et soit 256 Go soit 512 Go de stockage interne. Avec le clavier, il vous en coûtera 999 euros (prix de vente conseillé) dans les deux versions de mémoire. La Matepad 12 X est disponible en blanc ou en vert avec 12 GB de RAM et 256 de mémoire interne. Vous payez 649 euros (prix de vente conseillé) pour le clavier et l'écran en papier mat inclus. Les tablettes seront livrées à partir du 11 octobre 2024. Dès qu'elles seront disponibles chez nous, vous les trouverez en lien ici, et à partir de là, vous verrez également nos prix suisses et européens pour les appareils.](/page/tandem-oled-ist-of-the-light-winning-33400)