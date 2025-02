HP met en garde contre les failles de sécurité des imprimantes laser

Le Common Vulnerability Scoring System indique dans une valeur entre 0.0 et 10.0 à quel point une faille de sécurité est problématique. Les critères Base Score, Temporal Score et Environmental Score sont ici considérés comme des métriques de mesure. Le score de base indique la facilité avec laquelle la faille peut être exploitée et l'impact qu'elle peut avoir. Le score temporel permet de calculer si la faille a déjà été exploitée ou si des correctifs sont déjà disponibles. Le score d'environnement fait référence au fait qu'un système ou un environnement particulier est particulièrement exposé à une vulnérabilité