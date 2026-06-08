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HP fait payer cher cette Ferrari rouge

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 8/6/2026

HP est le sponsor principal de la Scuderia Ferrari en Formule 1 et c'est pourquoi il existe maintenant une édition limitée d'un ordinateur portable au design Ferrari avec un prix qui correspond aux voitures.

Dans le cadre du Grand Prix de Monaco, HP a présenté le «Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC». Les caractéristiques sont bonnes, mais ne justifient pas le prix. Le design et la couleur «Rosso Magma» sont mis en avant.

Un ordinateur portable en Magma Rosso

A la différence du Ferrari Luce, l'ordinateur portable Ferrari de HP brille dans le rouge emblématique de la marque automobile. Mais là encore, on parle beaucoup du design. Les deux entreprises ont travaillé pendant près de deux ans sur cet ordinateur portable, en conciliant leur philosophie de conception et leurs technologies respectives.

Il en résulte un ordinateur portable en fibre de carbone et verre dont la transparence fonctionnelle est censée rappeler le compartiment moteur d'une Ferrari. Le boîtier revêtu de zirconium en Rosso Magma - c'est le nom du rouge Ferrari - est censé développer une profondeur tridimensionnelle.

Les experts en aérodynamique de Maranello ont apporté leur savoir-faire dans la conception de la ventilation. Le clavier rétroéclairé s'inspirerait quant à lui du panneau de commande d'une Ferrari. Sous les touches, séparé par une barre lumineuse, se trouve un touchpad continu avec une haptique en verre.

L'appareil est livré avec une housse en cuir de la marque «Poltrona Frau» et un bloc d'alimentation Ferrari, le dans l'UE doit être sélectionné en plus lors de l'achat.

Equipé pour une grande puissance

HP équipe l'ordinateur portable Ferrari d'un Intel Core Ultra X7 358H, y compris Intel ARC B390, ainsi que de 64 gigaoctets de mémoire vive. L'écran tactile Tandem OLED de 14 pouces s'illumine à 700 Nits et offre un taux de rafraîchissement de 120 Hertz.

HP se montre également généreux en matière de connectique :

HDMI 2.1

2x Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s, USB Power Delivery, DisplayPort 2.1)

USB-C (10 Gbit/s, USB Power Delivery, DisplayPort 1.4)

USB-A (5 Gbit/s, avec alimentation)

Prise audio de 3,5 mm

Pour que vous puissiez ranger votre chère Ferrari en toute sécurité, l'ordinateur portable dispose d'un dispositif pour un cadenas Kensington.

Prix et disponibilité

L'ordinateur portable Ferrari de HP est limité à 5000 exemplaires. Les premiers appareils seront vendus à partir du 12 juin aux Etats-Unis pour la coquette somme de 5599 dollars - hors taxes. Huit autres pays, dont la Suisse, l'Allemagne, la France et l'Italie, devraient suivre. Aucun prix n'a encore été communiqué pour ces pays.

Photo d’en-tête : HP

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