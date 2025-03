Nouveautés + tendances 21

HDR10+ : Netflix s'écroule - et Samsung triomphe

Luca Fontana Traduction: traduction automatique 25/3/2025

Netflix prend désormais en charge le HDR10+. Ce n'est pas seulement une mise à jour technique, mais une grande victoire pour Samsung. En effet, cela donne enfin au HDR10+ le coup de pouce que beaucoup attendaient depuis des années.

Si ce n'est pas un coup de tonnerre : Netflix prend désormais en charge le HDR10+. C'est ce qu'annonce le géant du streaming dans un billet de blog. Cela devrait particulièrement réjouir tous les possesseurs de téléviseurs Samsung. Car ce qui a longtemps ressemblé à un duel perdu d'avance se solde par une remarquable victoire d'étape pour le géant sud-coréen de la tech.

Pourquoi est-ce important ? Parce que jusqu'à présent, c'est surtout un format HDR qui a donné le ton : Dolby Vision. La technologie HDR dynamique est utilisée par la plupart des services de streaming et est considérée comme le leader de la meilleure image de home cinéma.

Mais aujourd'hui, le HDR10+, le format préféré de Samsung, est en train de rattraper son retard, et ce précisément sur la plus grande scène de streaming possible. Une petite révolution pour les puristes du HDR. Et peut-être même un grand moment de "Told you so" pour Samsung.

Qu'est-ce que Netflix a annoncé exactement?

Concrètement, Netflix écrit qu'il prend désormais en charge le HDR10+. Et ce, en plus des formats HDR10 et Dolby Vision existants. Le coup d'envoi est donné avec "une sélection de titres populaires", mais Netflix ne donne pas de liste précise. Ce qui est sûr, c'est qu'à long terme, c'est-à-dire d'ici fin 2025, tout le contenu HDR sur Netflix sera également disponible au format HDR10+ - si le lecteur est compatible.

Ce qui est important, c'est que Netflix lie le HDR10+ à l'utilisation du codec AV1. Ce dernier a été développé à l'origine pour économiser des données lors du streaming 4K - il sert désormais également de voie de transport pour les contenus HDR10+. Cela signifie que pour diffuser du contenu en HDR10+, il faut un appareil qui supporte à la fois AV1 et HDR10+. Cela inclut la plupart des smartphones, tablettes et téléviseurs intelligents modernes, notamment ceux de la marque Samsung.

Qu'est-ce que le Dolby Vision et le HDR10+?

Les deux technologies, Dolby Vision et HDR10+, ont le même objectif : donner vie aux films et aux séries sur nos écrans de la manière la plus brillante possible. Et pas simplement en augmentant la luminosité de manière générale, mais de manière intelligente, scène par scène, parfois même image par image. Ce que l'on appelle le "HDR dynamique" permet d'éviter que les scènes sombres ne se noient dans le gris et que les hautes lumières ne soient brûlées.

La différence ? Dolby Vision est considéré comme le format dominant de l'industrie, notamment parce qu'il est pris en charge depuis des années par Netflix, Disney+, Amazon Prime Video et Apple TV+. Il est propriétaire, fortement réglementé et implique des coûts de licence. HDR10+, en revanche, est l'underdog : ouvert, sans licence, codéveloppé par Samsung ( !) - et jusqu'à présent surtout présent sur leurs propres téléviseurs.

Quel format est le meilleur ?

Qui est le meilleur - Dolby Vision ou HDR10+ - n'est pas aussi clair qu'on pourrait le penser. Les deux formats fournissent des métadonnées dynamiques et tous deux peuvent donner d'excellents résultats visuels. Du moins, si le mastering est correct et que l'affichage tire vraiment parti de tout ce qui est techniquement possible.

Dolby Vision a quelques avantages sur le papier : Il supporte théoriquement jusqu'à 12 bits de profondeur de couleur, est certifié de manière plus stricte et garantit donc souvent des résultats plus cohérents. Le HDR10+ en est également capable, mais, comme le Dolby Vision, il est presque toujours mis en œuvre en 10 bits dans la pratique. En effet, ni les téléviseurs actuels ni les masterings courants n'exploitent pleinement le potentiel de ces formats. Les différences ne peuvent généralement être constatées que par comparaison directe. Et même dans ce cas, elles sont souvent marginales. Le secteur a certes adopté depuis longtemps le Dolby Vision, mais avec la bonne affaire Netflix, le HDR10+ a un nouveau vent en poupe.

Pourquoi Samsung s'obstine-t-il à adopter le HDR10+ ?

La réponse courte : le contrôle. La longue : Dolby Vision est une norme propriétaire pour l'utilisation de laquelle les fabricants doivent payer des droits de licence - à Dolby. HDR10+, en revanche, est ouvert, gratuit et codéveloppé par Samsung. C'est sans doute la raison pour laquelle l'entreprise ne veut pas entendre parler de Dolby Vision sur ses propres appareils. Pour le plus grand fabricant de téléviseurs du monde, il est donc clair qu'il vaut mieux garder les rênes en main plutôt que d'acheter un écosystème étranger.

Ou comme Samsung me l'a dit récemment dans une interview : ils ne veulent pas simplement jouer le jeu - ils veulent fixer eux-mêmes les règles du jeu.

Photo d’en-tête : Luca Fontana

