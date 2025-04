Nouveautés + tendances 6

HBO commande la saison 3 de "The Last of Us" - et nous ouvrons l'usine à spoilers

Luca Fontana Traduction: traduction automatique 10/4/2025

La deuxième saison de "The Last of Us" n'est pas encore sortie que HBO prévoit déjà la troisième. Et nous ? Nous prévoyons un groupe d'entraide sous forme de podcast : l'usine à spoilers aura aussi une autre saison.

Avant même que la deuxième saison de "The Last of Us" ne soit lancée, HBO a pris les choses en main : la célèbre adaptation du jeu vidéo aura officiellement une troisième saison. Les showrunners Craig Mazin et Neil Druckmann l'ont annoncé au magazine Deadline, en laissant entendre qu'une quatrième saison n'était pas exclue. L'histoire est tout simplement trop grande pour être racontée en deux, voire trois saisons.

Il y a cependant une petite restriction : la saison 2 sera plus courte que la saison 1 - seulement sept épisodes sont prévus. Cela ressemble à une réduction, mais c'est exactement le contraire. En effet, selon Mazin et Druckmann, l'action sera cette fois-ci encore plus profonde, plus complexe et parfois plus longue : au moins un épisode atteindra presque la durée d'un long métrage.

"Nous voulons que chaque épisode donne l'impression d'être un blockbuster", dit Mazin - et ceux qui ont vu la saison 1 savent que ce n'est pas une promesse en l'air.

Plus court, mais plus dense

Le choix de sept épisodes n'a pas été fait pour des raisons budgétaires, souligne le duo, mais par nécessité narrative. "Le matériel du deuxième jeu est beaucoup plus riche que celui de la première partie", explique Druckmann. C'est pourquoi l'histoire a été divisée en étapes judicieuses - et la première d'entre elles se termine après sept épisodes.

Et oui, le jeu restera le modèle. La série n'ira pas au-delà du matériel connu, comme ce fut le cas pour "Game of Thrones", précise Mazin. Certes, la saison 2 présente de nouveaux personnages et des chemins secondaires qui n'existaient pas dans le jeu, mais la structure de base reste inchangée. La série est étroitement liée à l'original, souligne également Druckmann, qui est lui-même derrière la caméra en tant que cocréateur du jeu.

"Nous avons déjà planifié les saisons dans les grandes lignes", révèle Mazin. "Mais il est clair pour lui qu'après la saison 2, il restera suffisamment d'histoire pour que la saison 3 soit plus riche. "Et il faudra probablement aller plus loin", dit-il.

Saison 2 : nouveaux visages, abîmes connus

En plus de Pedro Pascal (Joel) et Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy) et Rutina Wesley (Maria) font leur retour. Parmi les nouveaux venus figurent Kaitlyn Dever (Abby), Isabela Merced (Dina), Young Mazino (Jesse) et Catherine O'Hara dans un rôle d'invitée encore tenu secret. Deadline a d'ailleurs pu avoir un premier aperçu des nouvelles scènes : L'ambiance serait massive, le plateau immense, les ambitions élevées.

Druckmann décrit la saison 2 comme une suite encore plus sombre de la première : "Si la saison 1 parlait d'amour inconditionnel, il s'agit maintenant de ce qui se passe quand cet amour se transforme en vengeance". Cela ressemble à des zones d'ombre morales, des abîmes émotionnels et pas mal de matière à discussion.

Et c'est justement pour cela que l'usine à spoilers existe

Parce que quoi de mieux que de regarder un épisode de The Last of Us ? C'est vrai : se creuser la tête pendant des heures après, échafauder des théories, disséquer des scènes - ou tout simplement s'enfermer dans un silence collectif parce que c'était encore une fois trop intense émotionnellement. C'est pourquoi, parallèlement à la deuxième saison de "The Last of Us", nous lançons la prochaine saison de notre podcast : la fabrique à spoilers.

C'est pour tous ceux qui ne se contentent pas de consommer des films, des séries et des jeux, mais qui les vivent. Ici, on ne se contente pas de raconter, mais on classe, on décortique, on célèbre - ou on critique. Et oui, on spoilera. Sans ménagement. Vous pouvez vous abonner via n'importe quelle application de podcast comme Spotify, Apple Podcast ou Youtube Music. En outre, vous pouvez cliquer sur "Suivre l'auteur" ci-dessous, vous ne manquerez alors aucun nouvel épisode. Vous trouverez notre équipement podcast en cliquant sur le lien suivant.

C'est parti pour le 15 avril, tous les mardis soirs - donc toujours environ un jour après le nouvel épisode de "The Last of Us". Nous parlerons de ce que nous avons vu, de ce que cela nous fait, de ce que cela signifie - ou tout simplement de la raison pour laquelle nous étions en position embryonnaire sur le canapé. Ce sera peut-être de l'analyse, peut-être de la thérapie de groupe.

Probablement les deux.

Photo d’en-tête : "The Last of Us", saison 2 / HBO

