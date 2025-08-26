Nouveautés + tendances 26 20

Hasselblad présente le X2D II : Autofocus LiDAR et HDR

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 26/8/2025

Le nouvel appareil photo moyen format compact de Hasselblad offre une résolution de 100 mégapixels, des prises de vue HDR et un autofocus innovant. Il améliore également le fonctionnement et le stabilisateur d'image par rapport à son prédécesseur - et coûte moins cher.

Hasselblad a présenté la quatrième version de son appareil photo moyen format sans miroir. Le X2D II 100C utilise le même capteur de 100 mégapixels que son prédécesseur, mais devrait apporter des progrès décisifs dans d'autres domaines : Autofocus, stabilisateur d'image et prise de vue HDR. Le fabricant suédois renonce toujours à une fonction vidéo.

Le facteur de forme de l'unibody en aluminium ne change pas. Un joystick et un bouton supplémentaire pour le pouce complètent toutefois les commandes à l'arrière. Et la molette de réglage sur le dessus fait également office de bouton. En outre, la poignée est constituée d'un nouveau matériau qui devrait offrir une meilleure prise en main. Le boîtier est cette fois-ci de couleur «gris graphite».

Le joystick à l'arrière sert à sélectionner le point autofocus.

Le prix du Hasselblad X2D II est heureusement inférieur à celui de l'ancien modèle. Il coûte 7200 euros en Europe, soit environ 1500 de moins que le X2D lors de son lancement il y a trois ans. Les indications sur la disponibilité et le prix suisse manquent encore.

Autofocus avec LiDAR

L'autofocus était le talon d'Achille des appareils photo précédents de Hasselblad. Avec le X2D II, le fabricant ne veut pas seulement rattraper la concurrence du moyen format de Fujifilm, mais apporte une véritable innovation sur le marché : le nouveau système utilise un capteur LiDAR (Light Distance and Ranging) - en plus de 425 points de détection de phase. La technologie LiDAR provient probablement de DJI, l'actionnaire majoritaire chinois de Hasselblad. Elle mesure la distance avec de la lumière, de la même manière qu'un radar la mesure avec des ondes radio.

Côté logiciel, le X2D II reconnaît les personnes, les visages et les yeux, ainsi que les chats, les chiens et les véhicules. Les premiers rapports de test considèrent l'autofocus comme un grand progrès par rapport à celui de l'ancien X2D - il est plus rapide, plus sophistiqué et plus fiable. Cependant, le moyen format de Hasselblad n'atteint pas le niveau d'un bon appareil plein format

Leader de l'industrie IBIS?

Le Hasselblad X2D était déjà doté d'un bon stabilisateur d'image (IBIS), qui permettait de réduire le flou de bougé jusqu'à 7 niveaux d'exposition. Il semble que le X2D II en rajoute une couche : le nouvel IBIS devrait pouvoir atteindre jusqu'à 10 niveaux. Ce serait un record, et pas seulement pour le moyen format. Le fabricant suédois affirme que cela permettrait d'atteindre des vitesses d'obturation de plusieurs secondes à main levée.

Les premiers tests pratiques concluent que le stabilisateur est effectivement un progrès par rapport au modèle précédent. Les spécifications ne permettent pas de déterminer de manière définitive à quel point il est meilleur que les autres systèmes. En effet, l'indication officielle est accompagnée de petits caractères : il s'agit du classement CIPA au centre de l'image. Sur les bords de l'image, l'IBIS «ne compense que» encore huit niveaux.

Hasselblad s'aventure dans le HDR

Comme les smartphones actuels, le X2D peut prendre des photos en HDR - et les afficher : le viseur et l'écran OLED à l'arrière prennent désormais en charge l'espace chromatique DCI-P3 et ont une luminosité de pointe de 1400 nits. Il s'agit là aussi d'une performance de pionnier pour les appareils photo «de grande taille», ce que Sony, Canon et leurs semblables n'ont pas encore osé faire.

Une illustration doit montrer comment le HDR apparaît sur un écran compatible par rapport au SDR.

Les fichiers JPG et HEIF peuvent être enregistrés nativement dans l'espace colorimétrique HDR. Si vous les regardez ensuite, par exemple sur un écran compatible HDR comme un iPhone, ils seront affichés correctement. Si vous souhaitez utiliser le HDR au format Raw, vous devez impérativement développer les fichiers avec Phocus, le convertisseur RAW de Hasselblad. Il n'est pas possible de le faire via Lightroom.

Nouvel objectif : XCD 35-100mm f/2.8-4 E

En même temps que l'appareil photo, Hasselblad présente un nouveau zoom standard, le XCD 35-100mm f2.8-4 E. Il fait partie des zooms moyen format les plus lumineux. La lettre E fait référence à la série Exclusive, synonyme de qualité supérieure. La plage de zoom correspond à 28 à 76 millimètres en plein format, l'ouverture est d'environ f/2.2 à f/3.2. L'objectif pèse 894 grammes et coûte 4800 euros.

