Haine et terreur sur les médias sociaux : La Commission européenne met en garde les entreprises contre les conséquences de leurs actes

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 24/10/2025

La Commission européenne estime que Meta et TikTok enfreignent la loi européenne sur le numérique en raison de l'opacité de leurs systèmes et de l'absence d'options de notification.

La Commission européenne accuse Meta et TikTok de violer les dispositions du Digital Services Act (DSA). Selon eux, les plateformes ne respectent pas suffisamment leurs obligations de transparence et de déclaration.

En matière de transparence, Bruxelles constate également des lacunes importantes. Les chercheurs n'auraient toujours pas un accès suffisant aux données des plateformes pour étudier les risques pour les utilisateurs.

Dans le cas de TikTok, les critiques portent en particulier sur le registre des publicités. Celui-ci contiendrait des informations sur les annonceurs, les groupes cibles visés et le contenu des publicités diffusées. La Commission estime que ce registre n'est pas suffisamment transparent. De plus, il rend difficile l'analyse indépendante de la portée politique ou sociale de la publicité.

Les plateformes se défendent, mais risquent une amende

La Commission européenne souligne que les procédures sont toujours en cours et que les entreprises ont la possibilité de présenter leurs observations. Ce n'est qu'ensuite qu'une décision finale sera prise. Les grandes plateformes doivent s'attendre à ce que les infractions aux obligations de transparence ou de déclaration ne soient plus traitées comme des peccadilles à l'avenir.

