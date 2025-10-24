Haine et terreur sur les médias sociaux : La Commission européenne met en garde les entreprises contre les conséquences de leurs actes

AOC Q27G42ZE
La Commission européenne estime que Meta et TikTok enfreignent la loi européenne sur le numérique en raison de l'opacité de leurs systèmes et de l'absence d'options de notification.
La Commission européenne accuse Meta et TikTok de violer les dispositions du Digital Services Act (DSA). Selon eux, les plateformes ne respectent pas suffisamment leurs obligations de transparence et de déclaration.
En matière de transparence, Bruxelles constate également des lacunes importantes. Les chercheurs n'auraient toujours pas un accès suffisant aux données des plateformes pour étudier les risques pour les utilisateurs.
Dans le cas de TikTok, les critiques portent en particulier sur le registre des publicités. Celui-ci contiendrait des informations sur les annonceurs, les groupes cibles visés et le contenu des publicités diffusées. La Commission estime que ce registre n'est pas suffisamment transparent. De plus, il rend difficile l'analyse indépendante de la portée politique ou sociale de la publicité.
La Commission européenne souligne que les procédures sont toujours en cours et que les entreprises ont la possibilité de présenter leurs observations. Ce n'est qu'ensuite qu'une décision finale sera prise. Les grandes plateformes doivent s'attendre à ce que les infractions aux obligations de transparence ou de déclaration ne soient plus traitées comme des peccadilles à l'avenir.
Concrètement, Meta n'offrirait pas sur Facebook et Instagram de moyens clairement identifiables et faciles à utiliser pour signaler des contenus illicites. Les contenus tels que les discours de haine, la propagande terroriste ou les représentations d'abus sexuels devraient pouvoir être signalés à l'équipe de modération afin qu'elle s'en occupe. Or, sur les deux plateformes, les utilisateurs seraient plutôt dissuadés de le faire par des menus peu clairs et une présentation trompeuse. La Commission estime qu'il s'agit là d'une violation de la directive DSA sur les VLOPS (very large online platforms)
Meta a déclaré avoir déjà pris des mesures pour améliorer les processus de signalement des contenus illégaux et élargir l'accès aux données de recherche. TikTok a souligné qu'elle soutenait la transparence, mais qu'elle voyait des contradictions entre les obligations de DSA et les exigences de la législation européenne sur la protection des données. Les deux entreprises ont l'intention de travailler en étroite collaboration avec la Commission et d'adapter leurs systèmes si nécessaire.
